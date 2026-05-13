Protegió a su hijo del ataque: Fallece la magistrada de Zacatecas, Oyuki Ramírez, tras haber sido embestida por abejas

Este martes 12 de mayo, el Poder Judicial de Zacatecas confirmó el fallecimiento de Oyuki Ramírez Burciaga, quien era magistrada en Segunda Sala Penal. Su muerte sucedió días después de haber sido atacada por un grupo de abejas mientras se encontraba en espacio público.

MUERE MAGISTRADA DE ZACATECAS TRAS ATAQUE DE ABEJAS 🐝



Después de permanecer 9 días hospitalizada, se confirmó el fallecimiento de la magistrada Oyuki Ramírez Burciaga, de 45 años, quien murió a consecuencia de un ataque de abejas registrado en una unidad deportiva pic.twitter.com/FDOjtfBB6s — propuestasrincon (@propuestasrinco) May 13, 2026

Así fue el ataque de las abejas contra la magistrada de Zacatecas

Todo ocurrió el pasado domingo 3 de mayo. La magistrada se encontraba en la Unidad Deportiva del municipio de Guadalupe con su hijo cuando, de repente, un enjambre de abejas comenzó a atacar a las personas que estaban en la zona.

Según los reportes de Protección Civil Municipal, el caos invadió el lugar rápidamente, dejando a varias personas buscando dónde refugiarse.

Magistrada protegió a su hijo para que las abejas no le picaran

En medio del ataque, Oyuki Ramírez pensó en la seguridad de su hijo. Al ver que este estaba en peligro de ser picado, se quitó una sudadera para cubrirlo por completo, evitando que el enjambre lo alcanzara. Este gesto hizo que ella quedara expuesta y recibiera una cantidad masiva de picaduras.

Mientras el niño no resultó herido de gravedad, gracias a la protección de su madre, la magistrada tuvo que ser trasladada de emergencia.

La magistrada de Zacatecas estuvo nueve días en el hospital

Al llegar al centro médico, el estado de salud de la funcionaria se reportó como crítico. Los médicos tuvieron que intubarla para intentar estabilizar sus signos vitales y combatir el efecto del veneno en su sistema.

Junto a ella, otras seis personas recibieron atención médica ese mismo día. Lamentablemente, tras nueve días de monitoreo constante, Oyuki Ramírez perdió la vida.

¿Hace cuánto Oyuki Ramírez comenzó como magistrada?

Oyuki Ramírez Burciaga era una figura fresca dentro del Poder Judicial de Zacatecas. Tenía apenas unos siete meses de haber asumido su puesto en la Segunda Sala Penal y de Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia.

A través de sus canales oficiales, el Poder Judicial Estatal publicó una esquela lamentando profundamente la pérdida de su compañera. En el mensaje, los magistrados y trabajadores administrativos expresaron su solidaridad con la familia Ramírez Burciaga y desearon pronta resignación a la familia de la misma.