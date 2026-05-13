¡Qué no se te pase la fecha! Estas son las unidades móviles en Edomex para tramitar tu licencia antes del 16 de mayo; requisitos y costos
¡Toma precauciones! Si aún no cuentas con tu licencia de conducir o necesitas renovarla, la Secretaría de Movilidad del Edomex desplegó unidades móviles en distintos municipios del estado para facilitar este trámite, pero ¿cuál es su ubicación?
La fecha límite para acudir a ciertas unidades móviles es hasta el próximo jueves 16 de mayo 2026, por lo que se recomienda tomar precauciones.
Lista de unidades móviles disponibles en Edomex hasta el 16 de mayo 2026
La Secretaría de Movilidad del Estado de México publicó la lista de municipios con las unidades móviles disponibles hasta el 16 de mayo 2026; esta es su ubicación.
- Ixtlahuaca - Calle Francisco López Rayón 42-34, col. Centro. Frente al Palacio Nacional.
- Chimalhuacán - Ignacio Zaragoza Mz.001, Col. Centro. Frente al Palacio Municipal.
- Temascaltepec - Plaza Juárez No. 1, Col. Centro. Frente al Palacio Municipal.
¡Atención, mexiquenses! La mayoría de estas unidades móviles fueron habilitadas el pasado 12 de mayo, por lo que aún queda el 13, 14, 15 y 16 de mayo para acudir a tramitar tu licencia para conducir.
Horario de las unidades móviles del Edomex para tramitar la licencia 2026
El horario de las unidades móviles, ubicadas en distintos municipios del Edomex es de lunes a viernes de 9:00 a 17:300 horas, por lo que se recomienda acudir con tiempo.
Se recomienda a las y los interesados en tramitar o renovar la licencia calcular sus tiempos y tomar precauciones.
¿Cuánto cuesta tramitar la licencia de conducir en Edomex?
El costo de tramitar tu licencia de conducir en el Estado de México (Edomex) puede depender del tipo de trámite que se elija; te compartimos la lista de precios.
- Licencia tipo A para automovilista - $777 pesos
- Licencia tipo C para motociclista - $777 pesos
- Licencia tipo E para chofer particular - $1,017 pesos
- Permiso provisional tipo B para menores de edad - $777 pesos
- Permiso provisional tipo A para menores de edad - $3 mil 694 pesos
- Duplicado de licencia Edomex - $525 pesos
Antes de acudir a las unidades móviles del Edomex, es importante revisar que el pago corresponda al tipo de licencia que se desea tramitar.
Por otro lado, se recomienda llevar una identificación oficial, así como documentos legales y vigentes para agilizar el trámite.
¿Cuáles son los requisitos para tramitar la licencia de conducir en Edomex?
- Acta de nacimiento o carta de naturalización
- CURP certificada por RENAPO
- Identificación oficial vigente con fotografía; puede ser INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o licencia vigente del Edomex
- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses
- Aprobar examen de conocimientos viales (solo aplica para primera vez)
- Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias
- Comprobante de pago correspondiente al trámite