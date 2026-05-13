A plena luz del día: sentencian a Guadalupe “N” por el asesinato de hombre en situación de calle en Querétaro

A plena luz del día y en una de las zonas más transitadas del Centro de Querétaro, un hombre en situación de calle fue asesinado tras ser golpeado repetidamente con una piedra el pasado 26 de febrero. Meses después, la Fiscalía estatal logró obtener una sentencia de más de 10 años contra Guadalupe “N”.

La sentencian con más de 13 años por el asesinato de un hombre en situación de calle

La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo una sentencia condenatoria de 13 años y 5 meses de prisión contra M. Guadalupe “N”, tras ser encontrada responsable del delito de homicidio doloso ocurrido en la zona Centro de la capital queretana.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 26 de febrero de 2025 sobre la calle Colón, casi esquina con Avenida Ignacio Zaragoza, donde la víctima, una persona en situación de calle, se encontraba sobre la banqueta cuando fue agredida con una piedra por Guadalupe “N”.

🚨 GUADALUPE “N” SENTENCIADA A MÁS DE 13 AÑOS DE PRISIÓN POR HOMICIDIO DOLOSO EN QUERÉTARO



La #FiscalíaQro obtuvo sentencia condenatoria de 13 años y 5 meses de prisión en contra de M. Guadalupe “N”, por el delito de homicidio doloso, derivado de hechos ocurridos en la zona… pic.twitter.com/r4j4JAp3BC — Fiscalía General del Estado de Querétaro (@fiscaliaqro) May 13, 2026

Las autoridades detallaron que la mujer utilizó una piedra para golpear en repetidas ocasiones al hombre en plena vía pública y a la luz del día, provocándole lesiones mortales. La causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico severo, según determinaron los peritajes de medicina legal.

Guadalupe "N" aceptó su responsabilidad por el homicidio

Para esclarecer el caso, la Fiscalía estatal analizó más de 24 horas de videograbaciones de cámaras de seguridad, además de recopilar entrevistas de testigos presenciales y realizar estudios periciales en criminalística.

Estos elementos permitieron identificar plenamente a la responsable y sustentar la acusación ante la autoridad judicial.

El caso se resolvió mediante un procedimiento abreviado, luego de que la imputada aceptara su responsabilidad en los hechos. Además de la pena de prisión de 13 años 5 meses, el juez impuso el pago de una multa, la reparación del daño y la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

La autoridad también determinó que Guadalupe “N” no podrá acceder a beneficios sustitutivos de la pena, por lo que deberá cumplir la condena impuesta.