A un año del feminicidio de Valeria Márquez: lo que se sabe del asesinato de la influencer en Jalisco

Que si fue su amiga Vivian, que si fue Ricardo Ruiz Velasco, alias “El Doble R”… El caso de Valeria Márquez conmocionó a México luego de que su asesinato fuera transmitido durante un en vivo en TikTok, un hecho que, a un año del feminicidio de la influencer, sigue sin tener respuestas claras.

Entre las múltiples teorías y los señalamientos contra personas cercanas a la joven de 23 años, la Fiscalía de Jalisco confirmó que la investigación continúa abierta, aunque hasta el momento no existe ninguna orden de aprehensión.

Valeria Márquez realizaba una transmisión en vivo cuando fue asesinada en Zapopan, Jalisco

Aquella tarde del 13 de mayo de 2025, Valeria realizaba una transmisión en vivo en TikTok desde su salón de belleza, ubicado en Zapopan. Todo aparentaba relativa calma, salvo por la joven que se mostraba nerviosa por la llegada de un repartidor.

Según comentó durante el en vivo, un hombre ya había acudido antes al lugar para entregarle un paquete, aunque se desconocía quién era el remitente.

No pasaron minutos cuando un sujeto disfrazado de repartidor preguntó por ellay, segundos después, le disparó en múltiples ocasiones. Hecho que quedó grabado en la transmisión y rápidamente le dio la vuelta al mundo.

¿Quiénes son los sospechosos por el asesinato de Valeria Márquez?

En redes sociales comenzaron a circular múltiples señalamientos hacia posibles sospechosos. Como si fueran detectives, algunos usuarios apuntaron hacia la mejor amiga de Valeria, Vivian, quien incluso había enviado una bebida fría y un peluche momentos antes del ataque.

Como si el caso no fuera ya lo suficientemente turbio, también apareció el nombre de Ricardo Ruiz, alias “El Doble R”, presunto teniente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), vinculando el feminicidio con el crimen organizado.

Ante esto, la Fiscalía de Jalisco negó tener un sospechoso identificado, además de que todas las personas cercanas a la víctima han rendido declaración.

Pero el Departamento del Tesoro de Estados Unidos volvió a señalar a Ricardo Ruiz como autor material del asesinato de la joven influencer, aunque las autoridades lo negaron todo.

Fiscalía de Jalisco asegura que hay avances en la investigación

Han pasado 365 días desde el asesinato de Valeria Márquez y, hasta la fecha, no hay personas detenidas. No obstante, las autoridades aseguran que la investigación continúa y que sí existen avances importantes en el caso.