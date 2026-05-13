Muere ingeniero tras explosión en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca; no resistió el traslado

Este miércoles 13 de mayo, Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó la muerte del ingeniero Víctor López Matuz, el cual se encontraba en la refinería Antonio Dovalí Jaime durante la explosión del pasado lunes 11 de mayo en Salina Cruz, Oaxaca.

El fallecimiento habría sido el día 12 de mayo y fue tras no aguantar el trayecto hacia el Hospital Central Sur de la Ciudad de México, a donde era llevado con la esperanza de recibir una mejor atención médica.

📍Informa Pemex sobre los trabajadores afectados en incidente en Refinería Salina Cruz.



Tarjeta informativa: https://t.co/ZEfC3KXKLc pic.twitter.com/RpzYYTSeTk — Petróleos Mexicanos (@Pemex) May 13, 2026

Cómo murió el ingeniero, víctima de la explosión en refinería de Salina Cruz

Fue bajo un operativo de seguridad como dos ambulancias salieron para trasladar a las víctimas. En una de estas unidades iba el ingeniero López Matuz, encargado de la Superintendencia de Fuerza e Ingeniero de Operaciones.

El propósito era llegar a la capital de la república mexicana, pero el daño que sufrió el ingeniero durante la explosión en la torre de enfriamiento de la planta Hidros 2 fue demasiado grave.

Pemex confirmó que el deceso ocurrió durante el traslado, pese a los cuidados de los especialistas que lo acompañaban.

¿Qué provocó el incendio en la refinería Salina Cruz en Oaxaca?

El accidente que le costó la vida al ingeniero ocurrió la noche del pasado 11 de mayo. Según los reportes técnicos, una fuerte tormenta azotaba la zona cuando un corto circuito en un tablero de la planta habría detonado el fuego.

Las llamas se propagaron rápido porque en el área había material regado que sirvió de combustible. Aunque las brigadas internas de la refinería lograron sofocar el incendio para que no llegara a otras áreas, el estallido inicial ya había alcanzado a varios trabajadores.

Tres incendios en menos de seis meses

Este terrible hecho es la consecuencia de una racha de accidentes que no para en Salina Cruz. Apenas en enero de este 2026, la refinería registró dos incidentes previos: un incendio el día 21 y un flamazo en una planta distinta a inicios de mes.

Estos tres eventos en tan poco tiempo han preocupado, pues tantos accidentes no deberían ser tan normales o tan seguidos.

🚨 Continúa el incendio en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca



Una enorme bola de fuego es visible desde la distancia en lo que parece ser una de las chimeneas pic.twitter.com/GwyB1CvZdw — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 12, 2026

¿Qué pasará con los otros lesionados?

Pemex aseguró en un comunicado que el resto del personal afectado sigue recibiendo atención médica. Algunos permanecen en hospitales locales y otros han sido movidos a unidades de alta especialidad. La institución afirma que hay un "monitoreo permanente".

Por ahora, la empresa pública se limitó a ofrecer condolencias a los allegados al ingeniero Matuz.