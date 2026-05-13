Guía para tramitar tu primera licencia de conducir en Jalisco este 2026

Iniciar el trámite para obtener la licencia de conducir en Jalisco suele generar muchas dudas, especialmente con las actualizaciones de cada año. Si estás por realizar este proceso por primera vez, es fundamental llegar con la documentación correcta y conocer los pasos para aprobar las evaluaciones obligatorias que exige la Secretaría de Transporte.

Quién puede tramitar la licencia por primera vez en Jalisco

El trámite está abierto para cualquier ciudadano que haya cumplido la mayoría de edad (18 años). También pueden solicitarla los extranjeros que acrediten su estancia legal en el país con la documentación correspondiente. Un detalle que no debes olvidar es contar con la información de tu tipo de sangre, ya que es un dato obligatorio que aparecerá en tu identificación oficial como conductor.

Documentos necesarios para la licencia 2026

La clave para un trámite ágil es llevar original y copia de cada documento. Asegúrate de que todo sea legible y esté vigente:



Identificación oficial: El INE

Comprobante de domicilio: Debe ser reciente, con una antigüedad máxima de 90 días . Si la dirección no coincide con tu identificación, verifica que el recibo esté a tu nombre.

Debe ser reciente, con una antigüedad máxima de . Si la dirección no coincide con tu identificación, verifica que el recibo esté a tu nombre. CURP: Presenta una impresión reciente y clara.

Presenta una impresión reciente y clara. Constancia de curso vial: Este requisito es indispensable únicamente si vas a tramitar la licencia de motociclista.

Examen o curso para obtener la licencia

Obtener la licencia requiere demostrar que tienes los conocimientos y la pericia necesaria para circular de forma segura. El proceso consta de dos evaluaciones:



Examen teórico: Evalúa tu conocimiento sobre el reglamento de tránsito y los señalamientos viales. Es recomendable darle un repaso previo a las normas básicas de convivencia vial. Examen práctico: Deberás realizar una prueba de manejo donde se califica el control del vehículo y el respeto a las señales de tránsito en tiempo real.

Costos del trámite en Jalisco

Para este 2026, los precios oficiales establecidos por el Gobierno del Estado dependen del tipo de vehículo que planees conducir:

