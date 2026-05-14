Fraude millonario en Nuevo León: empleada engañaba a adultos mayores con falsas inversiones

Recientemente se dio a conocer la detención de una exempleada de una institución bancaria, que habría aprovechado su cargo para estafar a adultos mayores en Guadalupe, Nuevo León. Por este caso, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación por presunto fraude millonario.

Modus operandi de Grizelda “N”: investigan fraude millonario en Nuevo León

La mujer de 44 años, identificada como Grizelda “N”, presuntamente engañaba a sus víctimas con documentos falsos relacionados con fondos de inversión.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la mujer les daba a conocer los planes, y con documentos falsos les hacía creer a las víctimas que sus recursos seguían generando ganancias, cuando en realidad el dinero ya no estaba en sus cuentas.

Por este hecho, las autoridades del municipio de Santiago abrieron una carpeta de investigación, luego de recibir denuncias por la desaparición de grandes cantidades de dinero.

Adulto mayor denunció desaparición de 12 millones de pesos

El caso salió a la luz cuando una persona originaria del municipio de Allende, Nuevo León, denunció la desaparición de 12 millones de pesos que mantenía en una cuenta de ahorro.

Según medios locales, la víctima detectó movimientos extraños relacionados con su fondo de inversión. Al revisar sus estados de cuenta descubrió que el dinero no estaba disponible, y mucho menos generaba rendimientos.

Tras presentar la denuncia correspondiente, las autoridades iniciaron una investigación que derivó en la detención de la presunta responsable, quien ya no trabajaba para la institución..

Por su parte, la Fiscalía confirmó una segunda denuncia por un monto de 300 mil pesos, por lo que no se descarta que existan más víctimas relacionadas con este esquema de fraude.

Fraude en Nuevo León: ¿cómo los engañaba?

Las investigaciones apuntan a que la mujer aprovechaba la confianza de las personas adultas mayores para convencerlas de mover su dinero a supuestos productos de inversión.

Posteriormente, entregaba documentos falsos donde aparentemente se reflejaban intereses, rendimientos o movimientos financieros positivos, con el objetivo de hacer creer a las víctimas que sus ahorros seguían creciendo.

“Al parecer era exfuncionaria y traía documentos apócrifos, donde le daba cuenta de los intereses o productos que estaba realizando con su dinero”, explicó el fiscal Javier Flores Saldívar.

Por ello, autoridades recomendaron a las personas revisar constantemente sus estados de cuenta, verificar directamente con las instituciones financieras cualquier movimiento.

¿Qué pena podría enfrentar Grizelda por fraude en Nuevo León?

De acuerdo con el Código Penal de Nuevo León, las sanciones por fraude varían dependiendo del monto económico y los daños contra las víctimas.

Las penas pueden ir de seis meses a tres años de prisión cuando el fraude no excede determinadas cuotas económicas.

Sin embargo, cuando las cantidades son mayores, las sanciones aumentan considerablemente, alcanzando penas de cinco a 12 años de prisión, además de multas económicas.