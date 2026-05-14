¡Amarraron al sacerdote! Asaltan parroquia en Axapusco, Edomex

Sujetos armados irrumpieron en la Parroquia de la Natividad de María Santísima en Axapusco, Estado de México, golpearon y amarraron al sacerdote, para luego continuar con el asalto.

El robo fue durante la madrugada del pasado 9 de mayo. De acuerdo con la información difundida por la propia parroquia y la diócesis, los delincuentes utilizaron herramientas para forzar chapas y puertas, logrando ingresar al atrio, oficinas parroquiales, la sacristía y también a la casa parroquial.

¿Qué robaron en la parroquia de Santa María Actipac?

Los responsables se llevaron dinero en efectivo y diversos cálices utilizados para las celebraciones religiosas. Además del robo, los delincuentes ocasionaron daños materiales en distintas áreas del inmueble religioso, incluyendo puertas y protecciones metálicas que fueron violentadas para poder entrar.

La parroquia confirmó que los hechos ocurrieron durante la madrugada y que el ataque también afectó directamente al párroco, Alfredo Leiva Encarnación.

Párroco fue amarrado durante el asalto en Axapusco

Según los reportes, el sacerdote fue sometido, golpeado y amarrado con cuerdas por los delincuentes mientras cometían el robo dentro de las instalaciones parroquiales.

Afortunadamente, el párroco no presentó lesiones de gravedad y se encuentra fuera de peligro, situación que fue confirmada por la propia comunidad religiosa en un comunicado oficial.

El caso provocó molestia y preocupación entre habitantes y creyentes de la zona, quienes consideran alarmante que la violencia alcance incluso espacios religiosos.

Fiscalía del Estado de México ya investiga el caso

La diócesis informó que ya se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para iniciar las investigaciones correspondientes y tratar de ubicar a los responsables.

Las autoridades ministeriales ya trabajan en la recopilación de información y evidencias para esclarecer cómo ocurrió el robo y quiénes participaron en el asalto.

Mientras tanto, la comunidad católica pidió evitar rumores y versiones falsas difundidas en redes sociales, luego de que comenzaran a circular distintos comentarios sobre lo ocurrido.

El asalto causó consternación entre los habitantes de Santa María Actipac, quienes señalaron que nunca habían vivido una situación similar dentro de la parroquia.

Muchos feligreses acudieron para mostrar apoyo al sacerdote y colaborar con la comunidad religiosa tras los daños ocasionados por los delincuentes.

La iglesia agradeció las muestras de solidaridad y las oraciones recibidas después del violento episodio que sacudió a la comunidad. Además, reiteró el llamado a mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales mientras continúan las investigaciones del caso.