¿Quiénes son “Los Ardillos” ? El grupo criminal que aterroriza y desplaza a pobladores de Chilapa, Guerrero

Hablar de Chilapa, Guerrero, es hablar de grupos criminales y del terror a pobladores generado mediante violencia. La comunidad se ha visto gravemente afectada por delincuentes como "Los Ardillos", que los obligan a desplazarse debido a los ataques con drones y armas de alto poder.

De las 16 bandas que se pelean la zona, "Los Ardillos" son los que han logrado echar raíces más profundas. Con casi 20 años de historia, este grupo se ha vuelto experto en aprovechar la geografía alejada de la Montaña de Guerrero para producir y mover droga, pero sobre todo, para someter a la población.

Este grupo criminal estaría comandado por Celso Ortega Jiménez, Bernardo Ortega Jiménez, Jorge Iván Ortega y Atonio Ortega Jiménez. Son responsables de los últimos ataques a pobladores de los cuales hay 76 asesinados y 25 desaparecidos.

Chilapa: comunidades indígenas viven bajo el asedio de "Los Ardillos"



Desde el 6 de mayo, familias de #Chilapa, Guerrero, enfrentan ataques constantes que han dejado casas quemadas y cientos de desplazados. Sixto Mendoza, del Consejo Indígena y Popular, denuncia que la Guardia… pic.twitter.com/lS7raBk5XY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 13, 2026

La guerra entre "Los Ardillos" y "Los Tlacos" tiene a Chilapa inundado en violencia

Desde el año 2022, "Los Ardillos" mantienen una pelea a muerte contra otro grupo conocido como "Los Tlacos". Esta disputa no solo es por las rutas de la droga; se pelean cada peso de las extorsiones, el control de los mercados y hasta el transporte público.

En esta guerra, los pueblos indígenas quedan en medio, siendo desplazados de sus tierras mientras ambos bandos buscan apoderarse de la zona.

Alcaldesa de Chilpancingo se reúne con "Los Ardillos"

Una de las razones por las que "Los Ardillos" aparecieron en el mapa fue el video de 2023 donde se veía a Norma Otilia Hernández, entonces alcaldesa de Chilpancingo, sentada en una mesa con Celso Ortega Jiménez, el líder del grupo.

Apesar del gran escándalo que se armó debido a los nexos criminales de la morenista y que el partido le haya quitado la militancia, hoy la política está de regreso como consejera estatal y hasta busca gobernar el estado de Guerrero.

"Los Ardillos" habrían asesinado a Alejandro Arcos, alcalde electo de Chilpancingo en 2024

Alejandro Arcos, el alcalde que entró después del polémico periodo de Norma Otilia, solo duró seis días vivo. Fue secuestrado y decapitado; su cabeza fue dejada sobre el toldo de una camioneta a la vista de todos.

Ese mensaje no fue solo para los políticos, sino para toda la región: quien no se alinea con los grupos dominantes, paga el precio más alto.

¿Dónde operan "Los Ardillos"?

"Los Ardillos" dominan la zona de la Montaña y el Centro, lugares donde los caminos son complicados y la presencia de la policía es nula o está comprada. Ser aliados de los Beltrán Leyva les ha dado estructura y recursos para mantenerse vigentes durante dos décadas, convirtiéndose en una autoridad paralela que decide quién vende, quién compra y quién vive en los municipios que controlan.

Terror en #Chilapa: Habitantes exigen ayuda ante asedio de "Los Ardillos"



Pobladores de Chilapa, Guerrero, denuncian cinco días de indefensión total bajo el ataque del grupo armado "Los Ardillos". Ante el abandono de las autoridades mexicanas, familias desplazadas piden… pic.twitter.com/VHsr1Acs7Z — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 13, 2026

Políticos vinculados a "Los Ardillos"

Norma Otilia no es la única. Otros personajes como el también morenista Hossein Nabor Guillén han aparecido en registros o menciones vinculadas a estos líderes criminales.