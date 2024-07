Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Edomex señala que impartir justicia cuesta

Llegó la tercera sesión de los diálogos nacionales para la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que abordó el tema de los dineros. Fue en Toluca, Estado de México, donde Ricardo Sodi Cuéllar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, dijo que impartir justicia, cuesta.

“Una buena administración de justicia es costosa, una mala administración de justicia es más costosa todavía, frente a tantas carencias en personal, instalaciones y equipo de los Tribunales de Justicia locales no es posible hablar de austeridad. El debate debe ser en favor de la suficiencia presupuestal y la racionalidad del gasto, además de su aplicación oportuna y eficiente”, manifestó Ricardo Sodi Cuéllar.

Para el magistrado de circuito, Juan Pablo Gómez Fierro, la situación de la justicia en México no es como quieren hacerla parecer.

“Yo también me rehúso a creer que estos 30 años después de este sistema de selección solo haya traído como resultado corrupción, ineficiencias impunidad o tráfico de influencias. Estoy convencido que tiene muchas oportunidades de mejora, por eso estamos aquí participando en estos foros”, expresó.

Ven lentitud de la justicia por carga laboral; “estamos ahogados de casos”, señala magistrado

Su colega Ricardo Garduño Pasten, magistrado federal, sostuvo que la lentitud de la justicia se debe a la carga de trabajo.

“Estamos ahogados de casos. Deben invertirse más en órganos jurisdiccionales y no en órganos administrativos. Vean que quienes integramos la carrera judicial somos los de talacha, nos tocan las amenazas y atentados del crimen organizado, juzgadores han sido privados de forma violenta”, dijo.

Damián Zepeda, senador del Partido Acción Nacional (PAN), de plano dijo que la elección popular de jueces, magistrados y ministros es una pésima idea.

“Ser juez, ser ministro, no es un concurso de popularidad. De hecho si me apuran, necesitas que el juez, magistrado y ministro, tenga el carácter de en ocasiones saber que no va a ser popular y de todas maneras tomar esa decisión”, comentó.

La próxima sesión será el 9 de julio en el estado de Chiapas, para abordar la división de poderes: medios legales y constitucionales.