Morena, el partido que representa al pueblo y que no lo quiso escuchar en la reforma al Poder Judicial

Lo que se vivió ayer en el pleno del Senado de la República fue histórico. En el marco de la discusión de la reforma al Poder Judicial, los manifestantes en contra de la iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) irrumpieron el salón, ¿el objetivo? Querían ser escuchados, algo que pidieron desde hace días y que Morena y sus aliados negaron.

Morena y aliados aprueban reforma al Poder Judicial en el Senado

Desde que estallaron las protestas de los trabajadores del Poder Judicial buscaban tener un acercamiento, pero estar día y noche en las sedes del Congreso y del Senado no sirvió de nada. Tampoco funcionaron las advertencias de jueces, expertos, organismos civiles, empresariales, la postura de Estados Unidos ni la de otros países.

#IMPORTANTE | Así se vio desde el exterior el momento en el que manifestantes del #PoderJudicial ingresaron al #Senado



La sesión en la que se discutía la #ReformaAlPoderJudical se reanudará en la sede alterna, conocida como la Casona de Xicoténcatl a las 19:00 horas… pic.twitter.com/MCAHBbhzAs — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 10, 2024

Morena recibió una orden y a lo largo de todo este proceso demostró que estaba dispuesto a pasar en donde sea y de quien sea para aprobarla y darle el regalo al presidente López Obrador para el final de su sexenio. Por eso tenía tanta prisa y no escuchó ninguna otra opinión.

El hecho de que los manifestantes dieran portazo en el Senado fue insólito, porque se trata de la señal de una ciudadanía que claramente no estaba siendo escuchada y que seguirá así. Incluso los senadores, al ser cuestionados por Imelda Sanmiguel del PAN si no les daba vergüenza pasar por encima del pueblo con la reforma, su respuesta fue que no.

El senador de @MovCiudadanoMX, @colosioriojas, denunció que la policía no le había permitido ingresar a la sesión en la que se discute la #ReformaAlPoderJudicial y que le echaron gasolina



“Me echaron gasolina en el ojo, afortunadamente estoy bien”.https://t.co/3FFOvrbWHi pic.twitter.com/Fk2RB1dXF6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 11, 2024

Esta noche quedó marcada como aquella en que se demostró que la autodenominada Cuarta Transformación, Morena, el partido que representa al “pueblo”, no lo quiso escuchar. Y más allá de ello, demostró que cuando el Ejecutivo busca algo, no hay nadie que pueda impedir que lo consiga y que esto, se va a volver a repetir.