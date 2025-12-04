Dos Bocas, Tren Maya y Mexicana de Aviación: El recuento de los millones perdidos en la 4T

Este 2025, México despide el año con la "cara agachada". Sin embargo, la crisis no es nueva; es el saldo de al menos siete años de una política de gasto público que, lejos de impulsar el desarrollo, se ha dedicado a construir enormes elefantes blancos. Obras faraónicas que, según expertos, solo han servido para tirar a la basura miles de millones de pesos de los contribuyentes.

No hay nada que celebrar, pero sí mucho que lamentar. Aquí el recuento de los daños al erario.

Dos Bocas: La insignia del derroche

La Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, se ha convertido en el símbolo máximo de la mala planeación. Prometida como la solución energética, su costo real pasó de los 150 mil millones de pesos originales a más del triple de lo estimado.

Y la cuenta sigue subiendo. Paul Alejandro Sánchez, analista en temas de energía, advierte que el pozo de gastos no tiene fondo:

"Es probable que veamos que se incremente más allá de los 500 mil, 600 mil millones, porque todavía faltan integraciones, conectar gas, conectar la parte logística".

Tren Maya: Devastación y subsidios eternos

Otro enorme boquete financiero es el Tren Maya. No solo se destruyeron selvas y cenotes, sino que el presupuesto se "desbordó". El costo de la obra saltó de 197 mil millones a 544 mil millones de pesos para 2025.

Lo más grave es su inviabilidad financiera. Jorge Cano, de México Evalúa, señala cifras alarmantes sobre su operación:

"En 2024 generó por ingresos propios 300 millones de pesos, pero su costo de operación fue de más de 2 mil 800 millones... básicamente tuvo el 10% de los recursos que necesitaba para operar y el resto tuvo que ser subsidiado".

Para 2026, los mexicanos tendrán que inyectarle otros 30 mil millones de pesos para mantenerlo vivo, pues no genera ni un peso de ganancia real.

El "berrinche" aéreo: 440 mil millones a la basura por Mexicana de Aviación

El sector aéreo completa la tríada del fracaso. Entre la cancelación del Aeropuerto de Texcoco (NAIM), la construcción del vacío AIFA y el rescate de Mexicana de Aviación, se estima que se han echado a la basura casi 440 mil millones de pesos.

Pablo Casas, director del Instituto de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas, es contundente:

"Es un berrinche costoso para los mexicanos, un barril sin fondo".

Por su parte, la analista Rosario Avilés exige claridad ante la opacidad militar que maneja estos recursos: "Sería muy sano, transparentar el uso de los recursos".

Así, el sello de los últimos años ha sido claro: obras que no despegan, trenes que no son rentables y refinerías inconclusas, todo financiado con el dinero de los mexicanos.