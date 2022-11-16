¿Qué plantea la Reforma Electoral sobre senadores y diputados plurinominales?

La Reforma Electoral, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), busca reducir el costo de la democracia en el país y eso pasa por el adelgazamiento de un robusto Congreso, con cientos de diputados y senadores plurinominales.

Al respecto, AMLO declaró: "A ellos no les importa que haya 500 diputados cuando puede haber 300”.

En la propuesta de AMLO de Reforma Electoral disminuye de 500 a 300 el número de diputados y de 128 a 96 el número de senadores, aunque la propuesta eliminaría la elección directa.

"El Presidente dice que van a desaparecer los pluris... ¡Y al contrario! Va a haber pluris en 32 estados de la República. ¡Eso fortalece a los partidos!”, declaró German Martínez, senador del Grupo Plural.

El senador del PAN, Damián Zepeda, detalló este rubro de la iniciativa de Reforma Electoral.

"Sí estoy a favor de cambiar el mecanismo de la integración del Congreso. Pero no creo que la propuesta del Presidente sea correcta, de hecho no propone eliminar los pluris, sino propone que todos sean pluris y además te quita el derecho de votar directamente por tus candidatos", explicó.

La Reforma Electoral planea reducir el costo de la democracia

Qué efecto tendría quitar a plurinominales como plantea la Reforma Electoral

Lo que enciende las alarmas es que los partidos vayan a las elecciones legislativas con listas de candidatos por entidad, como sugiere la iniciativa.

Es decir, cada entidad tendría un número de asientos en el Congreso, según el número de sus habitantes, por ejemplo, la Ciudad de México tendría 22 curules en San Lázaro; el Estado de México, 40; y Guanajuato, 15.

Sin embargo, un sistema de votación así tendría un efecto nocivo, ya que el ciudadano estaría obligado a votar por una fuerza política y no por un candidato específico.

Según la propuesta de Reforma Electoral, los ciudadanos de cada entidad elegirán a sus representantes a través de un sistema de listas, lo que garantiza una representación plural, de acuerdo con un senador de Morena.

"Que los plurinominales no sean electos por dedazo o por designación, sino que sea la gente directa para que estemos más obligados a rendir cuentas", explicó el morenista Gabriel García.

Sin embargo, las listas de candidatos a ser diputados y senadores serán avalados por el mismo partido político.