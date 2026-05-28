Espuma tóxica invade carretera en Hidalgo y no hay fecha para reabrirla

La carretera Alfajayucan–Chilcuautla, en Hidalgo, tuvo que ser cerrada de manera temporal debido a la presencia de grandes cantidades de espuma generada por aguas residuales provenientes de la presa Javier Rojo Gómez.

El problema se registra a la altura de la comunidad de La Cañada, donde la espuma comenzó a extenderse sobre la carpeta asfáltica y terminó por cubrir parcialmente los carriles, complicando la circulación y aumentando el riesgo de accidentes.

Autoridades locales informaron que la vialidad permanece parcialmente obstruida mientras continúan las labores de monitoreo y limpieza en la zona.

La situación ha llamado la atención de habitantes y automovilistas, ya que la espuma blanca invade constantemente el camino y reduce la visibilidad para quienes circulan por el lugar.

🚨 #AlertaVial | La carretera Alfajayucan–Chilcuautla, a la altura de La Cañada en #Hidalgo, fue cerrada temporalmente por la presencia de espuma generada por escurrimientos de aguas residuales provenientes de la presa Javier Rojo Gómez, al límite de capacidad.



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Espuma tóxica vuelve a invadir los carriles en Hidalgo

De acuerdo con reportes del gobierno de Alfajayucan, la espuma comenzó a salir desde el sábado pasado debido a los escurrimientos de aguas residuales que llegan desde la presa Javier Rojo Gómez, la cual se encuentra prácticamente al límite de su capacidad.

Aunque las autoridades han intentado reabrir el paso en diferentes momentos, el problema continúa porque la espuma vuelve a acumularse sobre la carretera horas después de las labores de limpieza.

La espuma es considerada riesgosa debido a que proviene de aguas residuales contaminadas, además de que puede provocar derrapes y afectar la visibilidad de los conductores.

Ante el cierre parcial de la carretera Alfajayucan–Chilcuautla, autoridades exhortaron a los conductores a utilizar vías alternas mientras se controla la situación.

Personal de monitoreo permanece en la zona para vigilar el comportamiento de los escurrimientos y evitar accidentes, especialmente durante las horas de mayor circulación.

Hasta el momento no se ha informado cuándo quedará completamente liberada la vialidad, ya que todo dependerá de que disminuya la acumulación de espuma sobre el asfalto.

Habitantes pidieron a las autoridades atender de fondo el problema de contaminación en la presa Javier Rojo Gómez, ya que aseguran que situaciones similares se han presentado anteriormente durante temporadas de lluvia o cuando aumentan los niveles de aguas residuales.

Presa Javier Rojo Gómez preocupa por contaminación

La presa Javier Rojo Gómez ha sido señalada en varias ocasiones por problemas relacionados con contaminación y acumulación de residuos.

Especialistas advierten que este tipo de espuma puede generarse por la mezcla de químicos, detergentes y desechos orgánicos presentes en aguas negras, especialmente cuando hay movimientos fuertes del agua o escurrimientos constantes.