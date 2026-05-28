Lizbeth viajó por una oferta de trabajo y desapareció; salió de Veracruz a Monterrey

Lizbeth Cruz González salió de Veracruz con una esperanza. Viajó a Monterrey por una oportunidad de trabajo, pero nunca volvió a casa. Hoy su familia vive el calvario y agonía por una mujer que es hija y hermana, pero que ahora está desaparecida.

El domingo 3 de mayo de 2026 marcó el incio de la tristeza y desesperación para su familia, cuando se registró su último rastro en una terminal de autobuses, pero desde ese momento nada se sabe de ella.

Lizbeth viajó de Veracruz a Monterrey para una entrrevista de trabajo

Lo que comenzó como una esperanza de encontrar trabajo se convirtió en una tragedia. Los días pasan, pero el paradero de la mujer de 36 años se desconoce.

De acuerdo con su familia, Lizbeth Cruz González salió de Jaltipan, Veracruz y tenía como destino Monterrey para una entrevista de trabajo.

El caso ya está en manos de las autoridades, pero hay más dudas que respuestas de dónde puede estar. Su madre, Julia González, no pierde la esperanza de encontrarla y pide a Dios para que vuelva a casa.

"Mi hija está desaparecida y estoy desesperada por no saber de ella. Hija, flaquita, te extraño. Se han llevado una parte de mí, sin ti siento que no puedo seguir, todos los días le pido a Dios que te regrese a mí sana y salva, no hay día que no vaya a la iglesia y rece por ti. Tengo fe, tengo esperanza y siempre estaré esperando por tí. Te ama tu mamá", expresó la mamá de Lizbeth.

Emiten ficha de búsqueda en CDMX para encontrar a Lizbeth

Su búsqueda se ha extendido hasta la Ciudad de México (CDMX), donde la Fiscalía General de Justicia emitió un boletín con los datos de Lizbeth para encontrarla.

La ficha con número de expediente AF/744/2026 establece que la mujer usa lentes, tiene un lunar a un costado del lado izquierdo d ela nariz, un tatuaje en la espalda con la figura de un conejo de Playboy y los nombres "Amy" y "Jaime".

Vestía una blusa negra con detalles blancos, un pantalón de mezclilla negro y tenis blancos. El último registro de su ubicación fue la Terminal de autobuses ADO del municipio de Acayucan, en Veracruz.

Es de complexión delgada y tez morena clara. Tiene frente mediana, boca pequeña y cejas depiladas. Sus ojos son rasgados de color café y cabello lacio teñido de negro. Mide 1.54 metros. Es de cara ovalada, nariz chata; tiene labios regulares y mentón oval.

Hermana de Lizbeth pide ayuda para encontrarla

Deysi González, hermana de Lizbeth, a través de redes sociales, ha pedido ayuda a la ciudadanía para localizarla.

"Siempre al ver tantas personas desaparecidas, decía que era lo peor que pudiera pasarle a una familia. Yo decía, el dolor de no saber donde está tu ser querido debe ser muy duro y ahora nos toca vivir y sentir ese dolor, un dolor que no se le desea a nadie.

"Les pido con el corazón en la mano, que nos ayuden a seguir compartiendo, no vamos a parar hasta tener a mi hermanita frente a nosotros", se lee en una publicación en Facebook acompañada de la ficha de búsqueda que la Fiscalía de CDMX emitió.

Fiscalía de Veracruz investiga desaparición de mujer que viajó a Monterrey

El caso también está en manos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, que inició la carpeta de investigación para encontrar a la mujer originaria de Cosoleacaque.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la dependencia, y compartida en redes sociales por la familia, se menciona que Lizbeth usaba blusa blanca con flores y desapareció en la Terminal de Autobuses de ADO, en Acayucan.