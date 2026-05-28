Balacera en Ciudad Juárez: matan a un hombre en estacionamiento de supermercado

La tarde de este 28 de mayo se registró una intensa balacera en zona oriente de Ciudad Juárez, Chihuahua, que no solo desató el pánico entre las personas que iban por su despensa a un supermercado, sino que también provocó la muerte de un hombre.

Primeros reportes señalan que se trató de un ataque directo contra un hombre que fue ultimado mientras se encontraba dentro de una camioneta tipo pick-up.

Desatan balacera frente a supermercado en Av. Ejército Nacional, Ciudad Juárez

Aunque no se tiene identificado al responsable , fuentes señalan que primero se escucharon alrededor de cuatro detonaciones de arma de fuego, lo que hizo que las personas corrieran a sus autos a refugiarse.

Tras recibir el reporte, elementos de Seguridad Pública se trasladaron al supermercado ubicado en Ejército Nacional y Piedras Negras, para acordonar la camioneta que quedó en el lugar, así como iniciar el levantamiento del cadáver.

Esta tarde se registraron disparos en el estacionamiento de un supermercado en la zona dorada de Ciudad Juárez.



Un hombre fue localizado sin vida dentro de una camioneta.@reynaldolarar con el reporte pic.twitter.com/C6qi2YACP6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 28, 2026

A pesar de la intensa movilización policiaca, el negocio no cerró sus puertas, mientras que algunos clientes solo se apresuraron a guardar sus cosas e irse del lugar.

Investigan ataque directo en Ciudad Juárez, Chihuahua

Se desconoce la identidad de la persona fallecida, sin embargo reportes locales indican que se trata de un hombre de aproximadamente 50 a 60 años de edad, quien vestía camisa azul.

La víctima quedó muerta en el lugar a consecuencia del arma de fuego, por lo que serán las autoridades quienes inicien la carpeta de investigación por homicidio, así como para trazar el móvil del crimen.

Ola de violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua

Hace menos de dos semanas, Azteca Noticias también reportó una fuerte balacera en la Plaza Alameda Iglesias, igual sobre Ejército Nacional,y que dejó como saldo la muerte de 2 hombres, mientras que una mujer y su bebé lograron salvarse de milagro.

En esa ocasión también se trató de un ataque armado, luego de que la familia saliera al estacionamiento para abordar su camioneta, cuando sujetos armados se acercaron y comenzaron a disparar.

Los dos hombres fueron alcanzados por las balas, a pesar de que uno de ellos intentó echarse a correr. Horas más tarde, la corporación de seguridad informó que uno de los principales sospechosos fue detenido.

