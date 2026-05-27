Terror en Irapuato: Ataque armado deja una niña sin vida y dos menores lesionados

Una niña de siete años murió y otros dos menores resultaron heridos durante un ataque armado ocurrido en la colonia 18 de Agosto, en Irapuato, Guanajuato.

El ataque ocurrió sobre la calle Presidencia de la República, esquina con IMSS, donde hombres armados dispararon presuntamente contra un hombre que se encontraba afuera de una tienda de abarrotes acompañado de varios menores.

De acuerdo con los primeros reportes, las balas alcanzaron a los niños que estaban en el lugar al momento de la agresión. Testigos relataron momentos de pánico mientras familiares intentaban auxiliar a las víctimas.

Confirman muerte de Valentina, niña de siete años

La Fiscalía General del Estado confirmó que la menor fallecida fue identificada como Valentina, de apenas siete años de edad. Además, otra niña de cuatro años resultó lesionada por un disparo y un adolescente de 14 años sufrió una herida en uno de sus brazos.

Ante la gravedad de las lesiones, familiares trasladaron por sus propios medios a los menores a recibir atención médica. Las autoridades informaron que la niña más pequeña permanece hospitalizada y su estado de salud es delicado, mientras que el adolescente se encuentra fuera de peligro.

Detienen a un presunto responsable del ataque armado en Irapuato

Tras el reporte de disparos, elementos de seguridad desplegaron un operativo en la zona que derivó en la detención de un hombre señalado como uno de los posibles responsables de la agresión.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato informó también el aseguramiento de un vehículo sedán presuntamente utilizado por los atacantes para escapar.

Las autoridades señalaron que el detenido será puesto a disposición para definir su situación legal mientras continúan las investigaciones.

Violencia en Guanajuato

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros 4 meses del 2026 se han registrado 975 homicidios en el estado, significa que en promedio se registran más de 8 asesinatos al día.

El asesinato de Valentina ocurre apenas semanas después de otro hecho violento que conmocionó al municipio: la muerte de una niña de tres años durante un ataque armado en la colonia Las Huertas.

La Fiscalía estatal mantiene abierta la investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos, identificar a más involucrados y determinar el móvil del ataque.