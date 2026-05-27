Autoridades confirman primer contagio humano por gusano barrenador en Jalisco

La Secretaría de Salud de Jalisco confirmó la detección del primer caso humano de gusano barrenador en la entidad, luego de que un hombre originario de Pihuamo resultara infectado.

El caso, asociado al contacto con ganado, es atendido fuera del estado y se mantiene bajo observación médica, con un reporte de salud estable.

¿Cómo está el primer paciente con gusano barrenador en Jalisco?

Las autoridades de salud informaron sobre la detección del primer caso de gusano barrenador en un humano en la entidad.

El titular de la dependencia, Héctor Raúl Pérez Gómez, detalló que el paciente afectado es un hombre originario de Pihuamo, en la región sur del estado, quien actualmente recibe atención en un hospital de Colima.

De acuerdo con la información oficial, el hombre, de 47 años, habría contraído la infección tras tener contacto con ganado bovino infectado.

Además, se indicó que el paciente padece diabetes, condición que pudo haber favorecido el desarrollo de la enfermedad a partir de una herida en la pierna izquierda.

Las autoridades explicaron que la infección se originó cuando una mosca depositó sus huevecillos en la lesión, lo que derivó en la presencia de larvas conocidas como gusano barrenador.

La Secretaría de Salud señaló que el paciente permanece en tratamiento médico y se reporta estable, mientras se mantienen las acciones de vigilancia para prevenir nuevos casos en la entidad.

¿Cómo se transmite el gusano barrenador?

La manera en la que se transmite es por medio de la mosca adulta, que es encargada de depositar sus huevos en heridas abiertas , mucosas como nariz, boca o genitales, o en cavidades naturales del cuerpo.

Una vez depositados los huevos, tardan entre 12 y 24 horas en eclosionar. Las larvas permanecen en la herida entre 5 y 8 días y, al completar su desarrollo, caen al suelo para transformarse en nuevas moscas.

Todo el ciclo dura alrededor de 21 días, lo que favorece su rápida reproducción en climas cálidos y húmedos. La prevención del gusano barrenador se basa principalmente en medidas de higiene y vigilancia constante.

Es fundamental mantener limpias y bien cubiertas cualquier tipo de herida para evitar que las moscas depositen sus huevos. También se recomienda revisar diariamente tanto a los animales como a personas de grupos vulnerables, con el fin de detectar a tiempo cualquier signo de infección.

Asimismo, es importante limpiar patios y espacios abiertos para eliminar desechos orgánicos que puedan atraer a las moscas.

¿Tiene cura la miasis?

Sí, la miasis tiene cura, siempre que se atienda de manera oportuna y adecuada. El tratamiento consiste en la valoración médica, la limpieza de la herida y la extracción de las larvas, además del manejo de posibles infecciones.