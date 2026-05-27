Ataque armado en Culiacán: Disparan contra clínica médica e incendian vehículo en Sinaloa

Un ambiente de violencia se vivió las primeras horas de este miércoles en las inmediaciones de la colonia Miguel Hidalgo, una zona ubicada en el sector oriente de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Un grupo de individuos que portaban armas de fuego desató un atentado directo en contra de las instalaciones de un reconocido centro de salud de la localidad.

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Los agresores abrieron fuego de manera reiterada impactando de forma directa la parte frontal y la estructura exterior del inmueble médico. Acto seguido y antes de emprender la huida, los presuntos criminales procedieron a prenderle fuego a un automóvil que se encontraba aparcado sobre la vía pública en el área circundante, el cual es identificado como parte de los bienes materiales pertenecientes a la misma institución médica afectada.

Terror en Culiacán



Un grupo de sujetos dispararó y le prendieron fuego a una clínica privada en #Culiacán, Sinaloa; no reportan lesionados hasta el momento pic.twitter.com/tFhyXHy9uH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 27, 2026

Movilización de emergencia por incendio de vehículos

os hechos generaron un reporte inmediato ante las líneas del número de emergencias 911, lo que alertó a las corporaciones de seguridad sobre las detonaciones y el siniestro en la intersección que conforman la calle Amado Nervo y la avenida Antonio Nakayama.

Debido a la gravedad del fuego provocado por los atacantes, la unidad automotriz propiedad de la clínica quedó completamente cubierta por el fuego, el cual se propagó de manera intensa a lo largo de varios minutos.

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Las llamas continuaron consumiendo el coche de forma ininterrumpida en el sitio del percance, prolongándose la situación de riesgo hasta el momento en que los miembros de los equipos de auxilio y rescate arribaron al punto de la emergencia para sofocar el incendio.

Saldo del incidente y situación de los trabajadores

A pesar del impacto de los proyectiles de arma de fuego contra el edificio y la magnitud del posterior incendio del vehículo, las autoridades policiales que se desplegaron en la escena del crimen confirmaron que no hubo pérdidas humanas ni civiles heridos.

Los oficiales que resguardaron el perímetro detallaron que los empleados que se encontraban laborando dentro del centro médico reaccionaron a tiempo ante las detonaciones, logrando implementar medidas de seguridad para resguardarse y ponerse a salvo de los disparos de los gatilleros.

El balance final proporcionado por las fuerzas del orden indica de manera puntual que el incidente violento arrojó un saldo que se limita únicamente a

Con información de Juan josé Quiñonez