Tensión en San Lázaro: Monreal advierte que a Morena no le alcanzan los votos para la Reforma Electoral

A escasas horas de que la Presidenta de la República envíe formalmente su esperada iniciativa de reforma electoral al Congreso, las alarmas están encendidas al interior del bloque oficialista. El líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, lanzó un llamado urgente a sus partidos aliados para reflexionar, cerrar filas y respaldar la propuesta presidencial, evidenciando que la unidad de la coalición pende de un hilo.

El legislador zacatecano fue inusualmente franco al reconocer el escenario adverso. Admitió que, aun si los 253 diputados de Morena votan en bloque a favor del dictamen, esos números no son suficientes para aprobar una reforma de carácter constitucional, la cual requiere de una mayoría calificada (dos terceras partes del pleno).

El punto de quiebre: La supervivencia plurinominal

El estancamiento en las negociaciones no es un capricho, sino un asunto de supervivencia política. El gran desacuerdo que mantiene fracturadas las pláticas entre Morena y sus históricos aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), tiene como causa el ajuste de los diputados plurinominales.

Sin cambios en la sobrerrepresentación: la reforma electoral que podría “asfixiar” al INE

Mientras el discurso central desde Palacio Nacional empuja una manera diferente de elegir a los legisladores de representación proporcional bajo la bandera de la austeridad y la voluntad popular directa, para el PT y el Partido Verde esta medida representa un golpe letal. Históricamente, estos partidos minoritarios dependen de la figura de los plurinominales para garantizar su peso legislativo, asegurar financiamiento y mantener su vigencia política. Sin ellos, su influencia en el Congreso se reduciría al mínimo.

Reunión de emergencia en Palacio Nacional

Para intentar destrabar este nudo político y evitar un fracaso legislativo, Monreal informó que la tarde de este mismo martes los liderazgos de la coalición sostendrán una nueva reunión de alto nivel en Palacio Nacional.

El objetivo es claro: buscar un punto intermedio que convenza al Partido Verde y al PT de ceder en el tema de los plurinominales, a cambio de su respaldo total a la iniciativa presidencial. Sin embargo, el tiempo corre en contra del oficialismo y la oposición observa atenta lo que podría ser la primera gran fractura de la alianza gobernante en esta legislatura.