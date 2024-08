¿La Reforma Judicial encamina el autoritarismo? Abogado analiza la polémica iniciativa

Jesús Reyes González es un abogado penalista mexicano, quien a pesar de no formar parte de las protestas que sacuden a todo México, ha manifestado su preocupación por la iniciativa de Reforma Judicial propuesta por Morena y sus aliados , y es que bajo su consideración, esta situación podría tener un impacto negativo en el sistema judicial en general.

De acuerdo con el abogado penalista entrevistado por Fuerza Informativa Azteca (FIA), la reforma podría resultar en el despido de aproximadamente 1,700 empleados del Poder Judicial, lo que generaría un aumento en las demandas laborales por despidos injustificados.

“Estamos hablando que con esta reforma en cuanto a jueces, magistrados, estaríamos hablando de mil 700 empleados que serían despedidos aproximadamente. Lo cual, va a conllevar son demandas en materia laboral por parte de las personas que van a ser despedidos”, señaló el especialista respecto a la intención de cambiar al Poder Judicial.

¿Qué pasará cono el Poder Judicial si se aprueba la reforma? Abogado penalista responde

El abogado considera que, aunque la Reforma al Poder Judicial puede ser atractiva en el discurso, en el fondo podría introducir intereses políticos perjudiciales, especialmente a la hora de postular a las autoridades judiciales que serán elegidas en las urnas.

“Van a llegar los intereses que tengan que llegar. Yo como postulante te podría decir, yo podría generar la convocatoria y demás, no tengo el dinero para llegar a hacer, armar una campaña política, no tengo los intereses en un partido político para que me puedan apoyar”, agregó.

Por si esto fuera poco, Reyes González advirtió que, si se implementan estas reformas, el Poder Judicial podría perder su autonomía, convirtiéndose en un apéndice del Poder Ejecutivo, lo que llevaría a la Constitución Mexicana a quedar a merced del presidente en turno.

“El Poder Ejecutivo va a ser el mandamás y lo que diga el Poder Ejecutivo lo va a tener que seguir el Poder Legislativo y avalarlo el Poder Judicial, que hoy en día es lo que tenemos: un freno en el Poder Judicial”, sentenció el especialista, no sin antes exhortar a todos a informarse correctamente para mantener con vida este órgano.

¿En qué consiste la Reforma al Poder Judicial?

Estos cinco puntos resumen a grandes rasgos la situación con la iniciativa de Reforma al Poder Judicial; sin embargo, te sugerimos consultar la nota completa sobre la situación que se discutirá en el Senado de la República en las siguientes semanas.