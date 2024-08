¿En qué consiste la Reforma al Poder Judicial? 5 puntos más importantes

La Reforma al Poder Judicial propuesta en México busca transformar de manera significativa el sistema judicial del país. Entre otras cosas, propone que jueces y magistrados sean electos a través de voto popular. Este proyecto de dictamen, de 312 cuartillas prevé una primera elección en junio de 2025 y confirma que los más populares a través del voto se convertirán en juzgadores y no los más preparados.

Esta iniciativa fue presentada por el Ejecutivo Federal el 5 de febrero de 2024, tiene como objetivo principal modificar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A continuación, te presentamos los 5 aspectos más relevantes de esta reforma judicial.

Cabe señalar que en reiteradas ocasiones, expertos e investigadores nacionales e internacionales han advertido sobre el peligro que implica la Reforma al Poder Judicial para la independencia de poderes e imparcialidad en México.

¿Cuáles son los 5 puntos más importantes de la reforma judicial propuesta en México?

1. Elección popular de jueces y magistrados: Uno de los puntos centrales y de los más controversiales que propone la reforma propone que los jueces y magistrados sean elegidos por voto popular, permitiendo que la población elija a quienes impartirán justicia. La elección la organizaría el INE, dónde los ciudadanos tendrían casi 800 los cargos a elegir. Nada fácil para los votantes. De acuerdo con expertos, esto es inviable por la cantidad de boletas por habitante, además del presupuesto, pues unas elecciones de esta magnitud solo serían equiparables a las presidenciales.

2. Nueva estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: De igual forma, la reforma mete presión a los actuales ministros de la Corte como si fuera venganza. Les advierte que si no se postulan o no ganan la elección no recibirán su haber de retiro a menos que renuncien antes, una señal para cortar cabezas, pero la reforma no a todos les mete guillotina en el Poder Judicial. Casualidad o coincidencia, pero los actuales magistrados del tribunal electoral de la federación seguirán en sus cargos hasta el 2027.

3. Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal : La reforma también propone reemplazar el actual Consejo de la Judicatura Federal por un Órgano de Administración Judicial, el cual se encargará de la administración y supervisión del Poder Judicial.

4. Nuevas reglas procesales: Con nuevas reglas procesales, dicha reforma busca agilizar procesos judiciales, pues los tribunales tendrán un plazo máximo de 6 meses para resolver algunos casos.

5. Limitación de remuneraciones: De igual forma, la Reforma al Poder Judicial pretende que ningún juez o magistrado reciba un salario superior al del Presidente de la República.

¿Qué pasará con los fideicomisos del Poder Judicial?

Para cerrar con broche de oro, también pretende la extinción de fondos , fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no los contempla la ley. Se ordena que ese dinero del Poder Judicial Federal como el de los estados pase a la tesorería o sea, se lo quitan al Poder Judicial, para que lo gaste el gobierno federal a través de la secretaría de hacienda.