¡Comienza el registro para Jóvenes Construyendo el Futuro! Pasos para hacerlo en octubre 2025

Este 1 de octubre 2025, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro abrió el registro para las y los mexicanos de 18 a 29 años de edad que estén interesados en abrirse paso en el mundo laboral del país, pero ¿cómo inscribirse?

El programa brinda un apoyo de $8 mil 480 pesos el mes, además de ofrecer seguro médico.

¿Cuáles son requisitos clave para registrarse programa?

¡Atención, mexicanos! Si estás interesado en inscribirte a Jóvenes Construyendo el Futuro en el mes de octubre 2025, lo único que necesitas es contar con los siguientes requisitos.



Tener entre 18 y 29 años de edad

No estudiar o trabajar

Participan todos los niveles educativos

Mientras que los documentos que necesitas son los siguientes:



Identificación oficial vigente; puede ser tu credencial de elector o pasaporte.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio; no debe ser mayor a tres meses.

Pasos para registrarse a Jóvenes Construyendo el Futuro en octubre 2025

Para registrarte en Jóvenes Construyendo el Futuro 2025, lo único que tienes que hacer es ingresar a la página oficial del programa, y seguir estos pasos:



Dirígete al apartado de “Aprendices”.

Elige el botón “Generar folio"; tendrás que llenar el formato de pre registro.

Para generar un folio de registro debes ingresas la Clave Única de Registro de Población (CURP); con esto validarás tus datos.

Debes proporcionar la siguiente información: Correo electrónico, número telefónico, código postal y entidad de residencia.

Una vez lleno el formulario, activa las casillas para confirmar que no estudias ni trabajas; debes aceptar el aviso de privacidad.

Después de concluir el pre registro, el sistema mostrará un número de folio de aspirante, así como el nombre de usuario con el que quedó registrado.

Al abrir el sistema de registro, las personas que se dieron de alta como aprendices, podrán elegir el centro de trabajo de tu interés. Al elegir el centro de trabajo los aspirantes deberán presentarse en una entrevistas de trabajo, la cual determinará si se quedan o no.

¿Cómo buscar los centros de trabajo en Jóvenes Construyendo el Futuro?

Antes de buscar los centros de trabajo, es importante estar dado de alta como “aprendiz”. Así puedes buscarlos:

