¿Ya tiene su ‘CURP’? Lo que debes saber del Registro de Mascotas en Edomex este 2026

Si tu perro o gato ya es parte de la familia, ahora también podrá tener un registro oficial en el Estado de México. El llamado “CURP para mascotas” busca crear un padrón de animales de compañía para facilitar su identificación, fomentar la tenencia responsable y ayudar en casos de extravío.

Aquí te contamos quiénes deberán tramitarlo, cómo funciona y qué datos se necesitan para el registro este 2026.

Requisitos indispensables para el registro este 2026

Para realizar el registro de mascotas en Edomex este 2026 será necesario proporcionar información tanto del dueño como del animal de compañía.

Entre los requisitos indispensables se encuentran el nombre, domicilio y datos de contacto del responsable, así como información de la mascota como nombre, edad, raza y color.

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También se solicitará el historial médico, esquema de vacunación y el origen del animal, ya sea por adopción, compra o donación. Con estos datos, las autoridades buscan mantener un mejor control sanitario y facilitar la localización de perros y gatos en caso de extravío.

Diferencias del trámite entre Edomex y la Ciudad de México

Mientras la Ciudad de México (CDMX) ya cuenta con el Registro Único de Animales de Compañía (RUAC), impulsado por el Gobierno capitalino y la Agencia de Atención Animal (AGATAN), el Estado de México avanza con su propio padrón de mascotas para este 2026.

Ambos mecanismos buscan facilitar la identificación de perros y gatos, así como promover la tenencia responsable; sin embargo, el registro mexiquense contempla además información relacionada con el control sanitario, historial médico y origen del animal, de acuerdo con datos difundidos por autoridades del Edomex.

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¿Es obligatorio? Multas y beneficios de tener a tu mascota registrada

Aunque en redes sociales han circulado versiones sobre supuestas sanciones por no tramitar el Registro Único de Animales de Compañía (RUAC), el Gobierno de la Ciudad de México informó, a través de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) y la Agencia de Atención Animal (AGATAN), que actualmente no hay multas activas ni una fecha límite para realizar el registro.

Las autoridades señalaron que el objetivo principal del RUAC es fomentar la tutela responsable, facilitar la identificación de perros y gatos y ayudar en su localización en caso de extravío.