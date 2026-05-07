Mapa con la ruta completa: Estas son las 8 estaciones que tendrá la Línea 5 de Guadalajara hacia el aeropuerto

La nueva Línea 5 de Guadalajara ya comenzó una etapa clave rumbo a su operación ; autoridades de transporte realizaron las primeras pruebas con unidades eléctricas sobre la Carretera a Chapala, corredor donde avanzan las estaciones, túneles y puentes peatonales que conectarán al Aeropuerto Internacional de Guadalajara con distintos puntos de la ciudad.

El proyecto busca transformar la movilidad en una de las zonas con mayor tráfico del Área Metropolitana de Guadalajara; además de reducir tiempos de traslado, la Línea 5 también promete una conexión más rápida hacia el aeropuerto mediante rutas troncales integradas con otros sistemas de transporte masivo.

¿Cuáles son las estaciones de la Línea 5 de transporte en Guadalajara?

Aunque el proyecto completo contempla más etapas y ramales, las primeras estaciones que tendrá la Línea 5 rumbo al aeropuerto ya forman parte del plan de operación sobre la Carretera a Chapala.

Las estaciones consideradas en esta primera parte del corredor son:



Aeropuerto

San José del Quince

La Piedrera

La Calerilla

Los Pinos

Las Torres

Parque Montenegro

Las Pintas

Próximas fases



El Refugio

La Selva

San Mauricio

El Triunfo

Tapatío.

Las Juntas

El Álamo

Álamo Industrial

El Rosario

Salvador López Chávez

Ferrocarriles

Metalúrgicos

R. Michel

González Gallo

5 de Febrero

Agua Azul (conexión con Mi Macro Calzada)

Extensión a Expo Guadalajara y Plaza del Sol

A estas estaciones se suma una conexión estratégica en Carretera a Chapala, donde se integrará con Mi Macro Periférico para facilitar los traslados hacia otros puntos de Guadalajara.

El sistema operará con unidades eléctricas y corredores exclusivos; además, incluirá túneles de conexión y puentes peatonales para mejorar la seguridad vial y evitar cruces con tráfico pesado.

Autoridades estatales informaron que actualmente se supervisan las pruebas técnicas, tiempos de traslado y funcionamiento operativo del nuevo sistema.

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¿Cuánto durará el recorrido completo de la L5 en Guadalajara?

Uno de los cambios más importantes de la Línea 5 será la reducción en tiempos de traslado hacia el aeropuerto y otras zonas metropolitanas de Guadalajara.

De acuerdo con las autoridades, la Troncal 01 permitirá recorrer el trayecto entre el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y Chapalita Inn en aproximadamente 50 minutos; esto representa una disminución cercana al 38 por ciento respecto a los tiempos actuales en horas de tráfico intenso.

El proyecto completo contempla un sistema de 32 kilómetros con cuatro rutas troncales, rutas complementarias y alimentadoras; además de conectar con el aeropuerto, la Línea 5 tendrá ramales hacia Expo Guadalajara, Parque Agua Azul y el Estadio Akron.

La obra beneficiará directamente a habitantes de Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque, El Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos , municipios donde diariamente miles de personas utilizan transporte público para llegar a centros de trabajo, escuelas y zonas comerciales.

¿Cuánto cuesta el transporte en Guadalajara, Jalisco?

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado el costo oficial que tendrá la Línea 5; sin embargo, el sistema formará parte de la red integrada de transporte de Guadalajara, por lo que se espera que mantenga una tarifa similar a otros sistemas masivos de la ciudad.

Actualmente, el transporte público en Guadalajara tiene tarifas que rondan los 9.50 pesos en rutas convencionales y sistemas como Mi Macro o Tren Ligero; además, existen descuentos para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad mediante tarjetas electrónicas de movilidad.