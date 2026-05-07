Incendio y caos en Plaza Las Palmas: evacúan centro comercial en Los Mochis, Sinaloa

Un fuerte incendio registrado la tarde de este miércoles en la Plaza Fiestas Las Palmas, en Los Mochis, Sinaloa, provocó momentos de tensión entre comerciantes y clientes que se encontraban en el centro comercial. El siniestro dejó, de manera preliminar, más de 10 personas intoxicadas por inhalación de humo y una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

El fuego comenzó en uno de los locales ubicados dentro de la plaza comercial localizada en el cruce de los bulevares Antonio Rosales y Álvaro Obregón. La enorme columna de humo pudo verse desde distintos puntos de Los Mochis.

De acuerdo con usuarios en redes sociales el fuego comenzó alrededor de las 2 de la tarde y el humo comenzó rápidamente a expandirse dentro del inmueble.

¿Qué pasó en Plaza Fiestas Las Palmas de Los Mochis?

Tras el reporte de emergencia, elementos del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis acudieron de inmediato al centro comercial para intentar sofocar el fuego y evitar que se propagara a otros negocios cercanos.

🚨 Se registró un incendio en una plaza comercial de Los Mochis, #Sinaloa. Al lugar acudieron equipos de emergencia para atender la situación.



Hasta el momento se desconoce si hay víctimas y las causas del fuego. Autoridades mantienen labores en la zona mientras se investiga el… pic.twitter.com/E9PKvJ7hwE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 7, 2026

En las labores también participaron elementos de Protección Civil estatal y municipal, así como corporaciones de seguridad que acordonaron la zona para facilitar el acceso de las unidades de rescate.

Videos compartidos en redes sociales muestran a personas saliendo apresuradamente del lugar mientras el humo cubría parte del estacionamiento y los accesos principales de la plaza.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido un reporte oficial sobre el número exacto de personas afectadas; sin embargo, medios locales señalan que más de 10 personas presentaron síntomas de intoxicación por inhalación de humo y recibieron atención médica en el lugar. En videos se observa cómo los bomberos sacan a la gente de la plaza.

¿Hay personas lesionadas por el incendio en Los Mochis?

De manera preliminar, no se reportan víctimas mortales tras el incendio registrado en Plaza Fiestas Las Palmas. Solo han atendido crisis nerviosas y a los 10 intoxicados.

La información continúa en desarrollo, por lo que las cifras podrían actualizarse en las próximas horas conforme las autoridades realicen las evaluaciones correspondientes.

Calles cerradas y operativo de emergencia en la zona tras incendio en Los Mochis

Debido a la magnitud del incendio, agentes de Tránsito Municipal implementaron un operativo vial en los alrededores de la plaza comercial.

Las autoridades cerraron la circulación en ambos sentidos del bulevar Antonio Rosales y también sobre la calle Álvaro Obregón para permitir el trabajo de bomberos y equipos de rescate. El cierre generó tráfico intenso en varias vialidades cercanas, mientras ciudadanos intentaban evitar la zona afectada.

Protección Civil pidió a la población mantenerse alejada del área y permitir que los cuerpos de emergencia continúen trabajando sin obstáculos.

Hasta ahora se desconocen las causas que originaron el incendio dentro de la plaza comercial de Los Mochis.