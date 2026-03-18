Registro a la Pensión para Personas con Discapacidad: calendario de inscripción al apoyo de 3 mil pesos

¡Ten tus papeles a la mano! A partir del próximo lunes 23 de marzo da inicio el registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad en todo el país.

Los interesados deberán acudir a los módulos instalados en diversas partes de la república, según el día que les corresponda con base en la letra de su apellido. En Azteca Noticias te decimos los requisitos actualizados este 2026, así como el calendario completo de inscripción.

Calendario de registro Pensión para personas con discapacidad marzo 2026

El registro al programa social está dirigido a personas con discapacidad permanente de 0 a 64 años de edad, y se realizará únicamente del 23 al 29 de marzo, en orden alfabético basado en la letra inicial del primer apellido.

Día Letra

Lunes 23 A, B, C

Martes 24 D, E, F, G, H

Miércoles 25 I, J, K, L, M

Jueves 26 N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 27 S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 28 Todas las letras

Domingo 29 Todas las letras

Los interesados deben acudir a los Módulos de Bienestar, los cuales atienden en un horario de 10:00 a 16:00 horas. En caso de tener dudas, puedes consultar el más cercano a tu domicilio a través del sitio: gob.mx/bienestar.

🔹| Del 23 al 29 de marzo se abrirá el registro para la Pensión Universal de Bienestar para las Personas con Discapacidad.



Link para mas información. 👇https://t.co/17rNhFYItv#AñoDelProgreso pic.twitter.com/gaaHnArPQF — Instituto para la Inclusión (@incluzac) March 17, 2026

Sin este documento no puedes realizar el registro a la pensión Bienestar

¡Checa que los tengas! Para realizar el registro es necesario presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente



CURP

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

Número de teléfono

Por último, y el más importante, debes presentar original y copia de un certificado o constancia médica que acredite la discapacidad permanente, el cual deberá ser emitido por una institución pública de salud.

De igual forma, la persona acompañante también debe llevar todos sus documentos en original, a excepción del certificado médico.

El programa establece que, si la persona solicitante no puede acudir personalmente, tiene derecho a nombrar a otro familiar para que acuda en su representación.

¿De cuánto es el apoyo a la Pensión para Personas con Discapacidad?

Sin importar si es menor de edad el beneficiario o adulto mayor, todos reciben el apoyo económico de 3 mil 300 pesos bimestrales.

En el caso de los estados de: Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, el registro solo aplica de 0 a 29 años.