Tarjeta Violeta 2026 abre registro en México: municipios, requisitos y fechas clave

El registro para el programa Tarjeta Violeta 2026 abrirá del 18 de marzo al 17 de abril en el estado de Guerrero. Durante ese periodo, mujeres jefas de familia en situación de vulnerabilidad podrán iniciar su inscripción para solicitar el apoyo económico.

La convocatoria será coordinada por la Secretaría de Bienestar estatal y contempla módulos de atención distribuidos en distintas regiones del estado. También se habilitará la opción de registro digital a través del portal oficial del gobierno.

Quiénes pueden registrarse a la Tarjeta Violeta 2026

El programa está dirigido principalmente a mujeres jefas de familia que enfrentan condiciones económicas difíciles o que reciben atención en los Centros de Apoyo Interdisciplinario a Víctimas de Violencia (CAIV).

El objetivo es fortalecer su autonomía económica y apoyar a quienes son responsables del sustento de su hogar. Para ser consideradas, las solicitantes deben residir en alguno de los municipios incluidos en la convocatoria.

Municipios donde habrá registro para la Tarjeta Violeta

El proceso se realizará en municipios de las ocho regiones del estado de Guerrero. Entre las localidades donde se instalarán módulos destacan:



Acapulco de Juárez

Chilpancingo de los Bravo

Eduardo Neri

Chilapa de Álvarez

Pungarabato

Tlapehuala

Cozuca de Catalán

En otras regiones también se incluyen municipios como:



Zihuatanejo de Azueta

Tecpan de Galeana

Coyuca de Benítez

Ayutla de los Libres

Ometepec

Xochistlahuaca

Cuajinicuilapa

En la zona norte participarán municipios como Iguala de la Independencia, Taxco de Alarcón y Huitzuco de los Figueroa, mientras que en la región Montaña se contemplan Tlapa de Comonfort, Olinalá, Metlatónoc y Malinaltepec.

Requisitos para solicitar la Tarjeta Violeta

Las interesadas deberán presentar diversos documentos para iniciar su solicitud.

Entre los principales requisitos se encuentran:



Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio reciente

Documentos escolares de hijas o hijos en edad escolar

Acta de nacimiento de al menos un menor inscrito en el sistema educativo

En algunos casos también se solicitará constancia laboral o documentación que acredite situaciones específicas como discapacidad o condición de vulnerabilidad.

Fechas y cómo hacer el registro de la Tarjeta Violeta

El registro para Tarjeta Violeta 2026 estará disponible del 18 de marzo al 17 de abril, sin posibilidad de ampliación.

Las solicitantes podrán: Acudir a los módulos instalados en su municipio o realizar el trámite en línea en el portal oficial del gobierno de Guerrero.

Una vez entregados los documentos, el Comité Dictaminador revisará cada solicitud para verificar que se cumplan los requisitos.

La inscripción no garantiza automáticamente recibir el apoyo, ya que la selección final dependerá de la validación del expediente y del presupuesto disponible para el programa.

Qué ofrece el programa Tarjeta Violeta

El programa contempla apoyos económicos y actividades de capacitación orientadas a fortalecer la independencia financiera de las beneficiarias.

Las participantes deberán asistir a cursos, talleres o capacitaciones organizadas por dependencias estatales y organismos colaboradores.

Para continuar en el programa será necesario cumplir con al menos 80 oor ciento de asistencia a estas actividades.

Las autoridades señalaron que la dispersión del apoyo económico se realizará durante el ejercicio fiscal 2026, conforme avance el programa y se cumplan los criterios establecidos.