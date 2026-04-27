Cae “El Metro 9" en Reynosa: Operativo federal desata bloqueos y ataques en la frontera

La frontera de Tamaulipas registró una jornada de alta tensión. En un operativo quirúrgico coordinado por fuerzas federales y estatales, se logró la captura de Alexander “N”, alias “El Metro 9”, identificado como un objetivo prioritario y presunto líder de la facción de “Los Metro” en Reynosa.

La detención se concretó mediante la ejecución de una orden de cateo en un inmueble de la colonia Vicente Guerrero, en el municipio de Reynosa. En la acción participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Policía Federal Ministerial (AIC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Capturan a líder de "Los Metro" en Reynosa, Tamaulipas

Alexander “N” era buscado no solo por su rol jerárquico dentro de la organización delictiva, sino también por ser el presunto autor de diversas mantas con amenazas dirigidas al sistema de emergencias (911) detectadas en semanas previas.

Durante el cateo, las autoridades aseguraron:



Un arma larga calibre 7.62x39 mm (conocida como AK-47).

calibre 7.62x39 mm (conocida como AK-47). Cargadores, cartuchos de diversos calibres y equipo táctico .

. Cuatro vehículos y un teléfono celular con documentación diversa.

#IMPORTANTE | Autoridades de Tamaulipas confirmaron la captura de Alexander “N”, alias “M9”, presunto líder de “Los Metros” en Reynosa.



Tras su detención se registraron bloqueos, quema de vehículos y actos vandálicos en varios puntos de la región.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/Mn52mqJd9H — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 27, 2026

Se desatana bloqueos en Tamaulipas tras la caída del "Metro 9"

Tras la captura de “El Metro 9”, integrantes del grupo delictivo reaccionaron de forma inmediata para intentar frenar el traslado del detenido. Se confirmaron un total de ocho bloqueos viales que afectaron la movilidad en los municipios de:



Reynosa Gustavo Díaz Ordaz Miguel Alemán

Además del cierre de vialidades, los delincuentes vandalizaron mediante disparos de arma de fuego al menos 10 sitios de videovigilancia del estado. Pese a la magnitud de los disturbios y el uso de armas para dañar las cámaras, las autoridades informaron que no se registraron agresiones directas contra los elementos de seguridad ni enfrentamientos armados durante el restablecimiento del orden.

#VoceríaInforma

En el marco de acciones coordinadas de seguridad y procuración de justicia, autoridades federales y estatales lograron la detención en flagrancia de una persona del sexo masculino en el municipio de Reynosa.



La persona detenida, identificada como Alexander “N”,… pic.twitter.com/4oFZa4Di0P — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) April 27, 2026

¿Qué está pasando en Reynosa, Tamaulipas?

A este mediodía, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas reporta que las carreteras del estado se encuentran libres de situaciones de riesgo. Los bloqueos fueron retirados por personal de la Guardia Estatal y fuerzas federales, quienes mantienen patrullajes permanentes para garantizar la seguridad de los viajeros en la franja fronteriza.

Alexander “N”, alias “El Metro 9”, fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Reynosa, donde se determinará su situación jurídica por delitos federales.

