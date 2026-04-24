Tecnología, playa e innovación aeroespacial se viven en Tulum Air Show 2026

Un encuentro que consolida el desarrollo, la conectividad y la inversión en el estado de Quintana Roo ya comenzó, se trata de Tulum Air Show 2026, lleno de actividades y tecnología para sorprender a todos los asistentes.

Se trata de un evento organizado por la Feria Aeroespacial México (FAMEX) y se realiza en la Base Aérea Militar, del Aeropuerto Internacional de Tulum.

Hoy se inauguró el espectáculo aéreo “Tulum Air Show 2026”.



Del 23 al 26 de abril de 2026, en el Grupo Aéreo Militar No. 12, Tulum, Quintana Roo, se lleva a cabo este importante evento aeronáutico y cultural que fortalece y promueve el acercamiento de la sociedad con sus Fuerzas… pic.twitter.com/tsQgbN3MK1 — @Defensamx (@Defensamx1) April 24, 2026

Durante la inauguración, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, aseguró que Tulum Air Show 2026 es una ventana para mostrar la innovación en la industria aeroespacial mexicana.

Espectáculos en aire y tierra: Esto encontrarán en Tulum Air Show 2026

Los asistentes disfrutarán de congresos de seguridad aérea y ferias aeronáuticas, demostraciones aéreas, una feria de negocios, exhibiciones comerciales y actividades educativas.

El cielo de Tulum será testigo de la fuerza que tienen aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, conocidas como “Águilas Aztecas”, también participarán paracaidistas que sorprenderán a los asistentes.

Tulum Air Show 2026 es un encuentro muy completo, por lo que no será únicamente en el cielo donde se podrán ver acrobacias y actos sorprendentes, ya que también habrá carreras Gran Prix.

La parte académica no quedará fuera, ya que en los congresos que formarán parte de este evento, los especialistas, pilotos y técnicos aeronáuticos, abordarán temas sobre riesgos y prevención de accidentes.

De igual manera, se compartirán experiencias y conocimientos para mejorar prácticas relacionadas con la innovación, promoción industrial y fortalecimiento del sector.

Todas las actividades se realizan en la Base Aérea Número 20 de Tulum y en las playas del Parque del Jaguar y la zona arqueológica. El gobierno estatal confirmó que través del Instituto de Movilidad habrá transporte gratuito para facilitar el traslado de los asistentes.

Las salidas serán desde la Zona Arqueológica de Tulum y Aldea Tulum; además, se contempló un punto intermedio en Muyil, para ascenso y descenso. El servicio estará disponible en distintos horarios, según las actividades.

Tulum Air Show 2026 terminará el próximo 26 de abril y en la página de la FAMEX se puede consultar el programa de actividades.

