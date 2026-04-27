¡Se quedan sin luz en plena ola de calor! Habitantes bloquean vialidades tras apagones masivos e incendios de transformadores en Tabasco

¡Ya están hartos! El calor extremo en Tabasco ha provocado graves apagones en distintos municipios del estado, afectando a cientos de personas de la zona, pues aseguran estar sin luz por más de 24 horas.

Hartos de la situación, los pobladores realizaron bloqueos en vialidades principales, pidiendo ser escuchados.

En los últimos días, Tabasco se ha enfrentado a temperaturas que superan los 45 grados centígrados, alcanzado picos de hasta 50 grados.

Caos en Tabasco: Habitantes bloquean vialidades tras 24 horas sin luz y calor extremo

El bloqueo de vialidades en Tabasco ocurrieron durante la noche del pasado domingo 26 de abril y continuaron gran parte de la madrugada de este lunes; habitantes exigen una solución, pues aseguran que cada año se enfrentan al mismo problema.

Habitantes del poblado de Simón Sarlat, realizaron el cierre de la carretera Federal Villahermosa-Frontera o Villahermosa-Ciudad del Carmen; el bloqueo se mantuvo hasta las 2 de la mañana de este lunes.

A la par, en la Ciudad de Villahermosa, se registraron apagones en distintas colonias, entre ellas Gaviota Sur. Vecinos también cerraron vialidades para exigir el restablecimiento del servicio.

Ola de calor provoca caos en Tabasco...



Temperaturas de hasta 50°C dejaron apagones y bloqueos en comunidades como Simón Sarlat y colonias de Villahermosa.



Vecinos exigen mantenimiento a la red eléctrica ante fallas constantes y falta de servicio.



El reporte de… pic.twitter.com/eXjXD1LqP9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 27, 2026

Autoridades prometen mantenimiento a transformadores y postes

Autoridades municipales y estatales acudieron al lugar para conciliar a los pobladores. Al final, los habitantes firmaron una minuta en la que se le pide a las autoridades dar mantenimiento a los transformadores de luz, así como a los postes y líneas eléctricas.

Tras la firma de la minuta, las autoridades se comprometieron a arreglar el problema de los apagones.

¿Por qué hay apagones masivos en Tabasco? Estas son las causas de las fallas eléctricas

Una de las razones principales por las que ocurren los apagones masivos en Tabasco durante la temporada de calor se debe al elevado consumo de energía; sin embargo, existen otros motivos por lo que falla el servicio eléctrico.



Falta de mantenimiento y modernización de la red eléctrica.

Por la sobrecarga de energía, los transformadores se queman.

En la mañana de este lunes, la sobrecarga de energía provocó un incendio en calles de la colonia Tasta en Tabasco; elementos acudieron a sofocar las llamas.