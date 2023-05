Regresa el alter ego de David Bowie en documental restaurado en 4K

Será el 3 julio de 2023 cuando el alter ego glam alienígena de David Bowie, Ziggy Stardust regrese en: Ziggy Stardust and the Spiders from Mars: The Motion Film, un concierto transformado en documental que registró aquel concierto de 1973, ahora restaurado en 4K.

Para el cantante británico David Bowie, aquel 3 de julio de 1973 fue una noche especial, “esta ha sido una de las más grandes giras de nuestra vida, realmente, de todos los espectáculos de esta gira éste en particular, permanecerá con nosotros por más tiempo”.

Se cumplirán50 años de la despedida del alter ego glam alienígena de David Bowie, el lugar que lo vio por última vez, antes se llamaba auditorio Hammersmith Odeon y ahora es el Eventim Apollo Hammersmith, de Londres, Reino Unido, que volverá a ser la sede del estreno mundial del documental, posteriormente será proyectado en más de mil cines de varios países durante el mes de julio.

Durante la alfombra roja habrá conversaciones con colaboradores y músicos que fueron muy cercanos a Bowie, quienes platicarán del legado artístico que dejó el músico británico.

¿Qué tendrá de nuevo esta película?

Tendrá una duración total de una hora con 42 minutos, contiene material inédito sin cortes de la participación del guitarrista Jeff Beck que fue eliminado de soundtracks y DVD’s anteriores, además incluye la interpretación de David Bowie de su canción “The Jean Genie” lanzada en 1972.

Ziggy Stardust and the Spiders from Mars: The Motion Film fue dirigida por D.A. Pennebaker y ahora su restauración en 4K fue supervisada por el hijo del director Frazer Pennebaker y Chris Hegedus, para que sea lanzada el 3 de julio, en el 50 aniversario del concierto.

¿Quién era Ziggy Stardust?

“El personaje de Ziggy Stardust para mí no significa nada más que David, mi amigo que conozco desde que tenía ocho años, luciendo maravillosamente bajo la apariencia de un personaje que sacó de la nada y armó. Es muy David”, dijo Geoff MacCormack, amigo de la infancia de David Bowie y corista.

Es una canción del disco de David Bowie, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars lanzado en 1972, y cuenta que Ziggy es el ater ego de Bowie, un cantante de rock que es mensajero de los extraterrestres.

Getty Images alter ego David Bowie

¿Quién era David Bowie?

La película captura la admiración de los fans de David Bowie al verlo en el escenario durante el concierto, aunque también muestra escenas detrás de camerinos.

David Bowie fue un cantante y compositor británico, su música influyó sobre otros artistas durante casi 50 años, muchos críticos aseguran que creó una entre varios géneros musicales, como el rock y el pop. Bowie murió el 10 de enero de 2016, del cáncer de hígado que padeció durante un año y medio.