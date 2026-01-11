¿Se suspende regreso a clases en Nuevo León tras nevadas por Frente Frío No. 27? Esto dice la SEP de NL

La incertidumbre por el regreso clases en Nuevo León se intensificó este domingo 11 de enero de 2026, luego de que el estado amaneciera bajo nevadas por los efectos del Frente Frío número 27 y la segunda tormenta invernal de la temporada. Las bajas temperaturas, la caída de nieve en zonas altas y la presencia de hielo en carreteras activaron alertas preventivas y encendieron la preocupación de madres y padres de familia ante el regreso clases programado.

Nuevo León afectado por nevadas previo al regreso a clases

Protección Civil confirmó la caída de nieve en la cima del Cerro del Potosí, en el municipio de Galeana, así como condiciones severas en la Sierra de Santiago. En comunidades serranas como Laguna de Sánchez, Ciénega de González y San José de las Boquillas se reportó aguanieve y lluvia engelante, mientras que en la zona urbana de Santiago se mantienen lloviznas con temperaturas bajas; este escenario ha puesto bajo revisión el regreso clases en distintos municipios de Nuevo León .

Lo que deben saber madres y padres sobre el regreso a clases en Nuevo León

Ante esta situación, la Secretaría de Educación Pública del estado (SEP) aclaró cuál es el criterio vigente para el regreso clases durante la temporada invernal; la dependencia explicó que únicamente cuando el termómetro desciende por debajo de los cero grados centígrados, la asistencia a clases de educación básica queda a decisión de los padres y tutores.

La prioridad, subrayaron, es la seguridad y salud de niñas, niños y adolescentes en Nuevo León.

Esta disposición aplica para todos los turnos —matutino, vespertino y de tiempo completo— y abarca niveles de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, educación especial y escuelas privadas. Es decir, el regreso clases no se cancela de forma general, pero se flexibiliza cuando las condiciones climáticas lo ameritan en Nuevo León.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿REGRESO A CLASES Y YA HAY DESCANSO? CONOCE LA FECHA EXACTA DEL PRIMER PUENTE DE ENERO, SEGÚN LA SEP

En contraste, la SEP informó que las escuelas Normales, así como las instituciones de educación media superior y superior, mantienen actividades académicas sin modificaciones en el calendario 2026. En estos casos, el regreso clases continúa con normalidad en Nuevo León.

Finalmente, se precisó que el personal docente, directivo y administrativo deberá acudir a los planteles para atender a quienes sí asistan y, de ser necesario, facilitar esquemas de enseñanza a distancia. Mientras el frío extremo persista, las autoridades reiteran el llamado a mantenerse informados por canales oficiales antes del regreso clases en Nuevo León.