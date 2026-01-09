¿Regreso a clases y ya hay descanso? Conoce la fecha exacta del primer puente de enero, según la SEP

Tras el cierre de las festividades decembrinas y la llegada de los Reyes Magos , las familias mexicanas ya preparan las mochilas para el retorno a las aulas. Sin embargo, una duda frecuente entre padres de familia y tutores es: ¿Habrá días de descanso oficial durante el primer mes del año?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya tiene la respuesta definitiva en su calendario oficial para este ciclo escolar 2025-2026.

El regreso a las actividades académicas para el nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) está marcado para el próximo lunes 12 de enero de 2026. Aunque el periodo vacacional que inició el 22 de diciembre parece haber recargado las pilas de los estudiantes, el calendario escolar siempre reserva sorpresas para el cierre del mes.

¿Cuántos días de asueto tiene enero de 2026? Esto dice el calendario de la SEP

A diferencia de otros meses donde los días feriados oficiales abundan, enero se caracteriza por ser un mes de "ajuste" y regularización académica. Según la información oficial proporcionada por la dependencia federal, solo se contempla un día de suspensión de clases para los alumnos tras el retorno a las aulas.

Este descanso no se debe a una festividad histórica, sino a las actividades administrativas y de planeación docente que son fundamentales para el éxito del ciclo escolar.

La fecha clave: Viernes 30 de enero en el calendario de la SEP

El único día en que las alumnas y alumnos de nivel básico se ausentarán de las aulas es el viernes 30 de enero. Esto generará el primer "puente" o fin de semana largo del año, permitiendo que los estudiantes descansen los días viernes, sábado y domingo, retomando labores el lunes 2 de febrero.

Es importante destacar que, aunque los estudiantes no asisten a la escuela, no se considera un día de asueto general, ya que el personal docente, directivo y administrativo sí debe presentarse en los planteles.

Alumnos regresan a clases el próximo 12 de enero 2026|SEP

¿Por qué no hay clases el último viernes de mes?

La razón detrás de esta suspensión es la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE). Si eres padre de familia primerizo, es probable que te preguntes qué sucede realmente en estas reuniones.

El CTE es el órgano colegiado integrado por el director y todos los docentes frente a grupo. Su propósito es vital para la educación en México por las siguientes razones:

Análisis de resultados: Se revisa el progreso académico de los grupos para identificar quiénes necesitan apoyo extra.

Se revisa el progreso académico de los grupos para identificar quiénes necesitan apoyo extra. Estrategias pedagógicas: Los maestros comparten métodos de enseñanza que han funcionado en sus aulas.

Los maestros comparten métodos de enseñanza que han funcionado en sus aulas. Mejora continua: Se toman decisiones para erradicar el rezago educativo y mejorar la convivencia escolar.

En resumen, mientras los alumnos disfrutan de un respiro en casa, sus maestros trabajan en la planeación de las estrategias que se aplicarán durante el resto del semestre.

Dado que este ciclo escolar busca alcanzar metas ambiciosas, como el aumento de la cobertura en educación media superior al 85%, es crucial que el retorno el día 12 de enero sea ordenado. Se recomienda a los padres: