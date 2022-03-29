Reaparece la reina Isabel de Inglaterra en servicio conmemorativo

Después de que los 1,800 invitados se sentaron, sonó una fanfarria y entró la reina Isabel de Inglaterra, recibida por el Muy Reverendo David Hoyle, Decano de Westminster, quien dirigió el servicio.

La reina Isabel de Gran Bretaña hizo su primera aparición pública este martes en cinco meses cuando se unió a la familia real y otros dignatarios en un servicio conmemorativo en honor a su esposo, el príncipe Felipe, quien murió el año pasado.

El servicio de acción de gracias del martes en la Abadía de Westminster de Londres, Inglaterra fue un evento mucho más grande, con la reina uniéndose a su heredero, el príncipe Carlos, su hijo William y su esposa Kate y otros miembros de la familia real, incluidos sus hijos.

La reina Isabel ingresó caminando a la Abadía de Westminster de Londres

La reina Isabel entró en la antigua abadía a través de una puerta lateral del brazo del príncipe Andrew, luego se separó de él para caminar sola hasta su asiento, aliviando las preocupaciones sobre su salud que habían planteado dudas sobre si asistiría.

Su capacidad para moverse puede estar más restringida y ahora lleva el bastón de su marido, pero seguía adelante.

A ellos se unieron en la congregación reyes y reinas extranjeros, amigos del difunto duque, políticos, incluido el primer ministro Boris Johnson, figuras militares y más de 500 representantes de organizaciones benéficas y otras organizaciones que él defendió.

El Palacio de Buckingham dijo que la reina de 95 años participó activamente en su planificación.

Primer evento público para el príncipe Andrew

La ocasión también marcó el primer evento público para su segundo hijo, el príncipe Andrew, desde que realizó un pago no revelado para resolver una demanda en Estados Unidos por acusaciones de que agredió sexualmente a una adolescente hace décadas, afirmaciones que él negó.

Ahora que la pandemia ha disminuido en Gran Bretaña, la familia de Philip y la nación querían darle una despedida adecuada en la iglesia real de 753 años donde los monarcas británicos e ingleses han sido coronados, casados, enterrados y llorados durante siglos.

Ausencia del príncipe Harry

El príncipe Harry, quien se mudó a vivir a Estados Unidos con su esposa Meghan, no asistió al servicio luego de un desacuerdo con el gobierno sobre la protección de la seguridad.

La propia monarca se vio obligada a reducir sus funciones desde que pasó una noche en el hospital en octubre pasado por una enfermedad no especificada y se le aconsejó que descansara, y ha habido preocupaciones sobre su salud después de que canceló una serie de compromisos planificados desde entonces.

Cumpleaños de la Reina en puerta

Este mes, reina Isabel, que cumple 96 años en abril, se ha perdido dos eventos importantes del calendario real anual a los que esperaba asistir, incluido el servicio del Día de la Commonwealth en la abadía el 14 de marzo.

Felipe, quien se casó con Isabel en 1947 en la Abadía donde también fue coronada seis años más tarde, ayudó a su esposa a adaptar la monarquía a los tiempos cambiantes de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando la pérdida del imperio y el declive de la deferencia desafiaron la familia real más destacada.

Philip, el duque de Edimburgo, que estuvo al lado de su esposa durante más de siete décadas, falleció en su casa del Castillo de Windsor en abril, dos meses antes de cumplir 100 años.

Solo 30 dolientes pudieron asistir a su funeral debido a las estrictas reglas del coronavirus, lo que significó que la reina se sentara conmovedoramente sola mientras su esposo de 73 años era bajado a la Bóveda Real de la Capilla de San Jorge del castillo.

