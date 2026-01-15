Cómo llenar el formulario DS-160 y conseguir tu visa americana sin problemas

El formulario DS-160 representa el primer paso clave para solicitar una visa de no inmigrante a Estados Unidos, como la B1/B2 para turismo o negocios. Para realizar el trámite, es necesario ingresar al sitio oficial ceac.state.gov/genniv desde una computadora con conexión estable a internet

Cabe recordar que la plataforma de registro sólo admite el uso de navegadores como Chrome, Edge o Firefox. Opera o Safari no son admitidos. Prepara tu pasaporte vigente y detalles personales exactos.

Cómo acceder al portal oficial CEAC y crear tu registro

Ingresa al portal del Departamento de Estado de EU y selecciona "Nueva aplicación". Completa el código de seguridad y elige tu ubicación de procesamiento, como la Embajada en la Ciudad de México para residentes mexicanos.

Ingresa datos básicos como nombre completo tal como aparece en tu pasaporte , fecha de nacimiento y nacionalidad. Usa caracteres latinos en la sección de nombre nativo. Si pierdes la conexión, recupera la sesión con el número de registro que genera el sistema al inicio. Firma electrónicamente al final de cada sección para avanzar.

Consejos para evitar errores en la información personal y de viaje

Proporciona información precisa en "Información Personal": número de pasaporte , número de licencia de conducir si lo tienes, y datos de padres o cónyuge. Responde "No Aplica" en campos irrelevantes como Social Security Number para no residentes. En "Información de Viaje", indica propósito (turismo B2 o negocios B1), fechas aproximadas de estancia y quién financia el viaje.

Sé honesto sobre antecedentes penales, deportaciones o afiliaciones terroristas; cualquier mentira lleva a un rechazo permanente. Incluye dos referencias personales en tu país con nombres y contactos.

Formato de foto y firma electrónica: lo que debes saber

Sube tu foto en formato JPEG antes de finalizar y verifica que cumpla estándares para evitar rechazos automáticos. Revisa todo el formulario, firma electrónicamente y genera la página de confirmación con código de barras.

Imprímela obligatoriamente, ya que la debes presentar en la entrevista. Paga la tarifa MRV (alrededor de 185 USD, no reembolsable) en el banco autorizado y agenda cita en ustraveldocs.com/mx.

Lleva pasaporte, confirmación DS-160, recibo de pago y pruebas de lazos con México (empleo, familia, propiedades) para demostrar intención de regreso, ya que te los pueden solicitar al momento de la entrevista. Recuerda llegar temprano a la Embajada con documentos organizados.

El proceso completo exige precisión y paciencia, pero seguir estos pasos reduce riesgos de negación. Miles aprueban anualmente visas B1/B2 preparando bien el formulario DS-160. Consulta siempre sitios oficiales para actualizaciones en 2026, ya que los requisitos pueden cambiar con el tiempo.

