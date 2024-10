Un ministro de los ocho que renunciaron, se va en noviembre próximo de la SCJN

De las ocho renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que llegaron al Senado de la República, siete van con fecha del 31 de agosto de 2025 y la restante es la del ministro Luis María Aguilar Morales, quién concluye con sus 15 años de encomienda el 30 de noviembre de 2024.

¿Quiénes son los ministros que presentaron su renuncia?

Los siete restantes son: la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández además de Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena, Alberto Pérez Dayan, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Margarita Ríos Farjat.

Sin embargo los ocho ministros que presentaron sus escritos de dimisión, hicieron manifiesta su decisión de declinar para la elección de ministras y ministros prevista para junio de 2025 y así puedan gozar de sus pensiones.

Reforma Judicial estipula que los ministros pueden renunciar y seguir gozando de sus haberes de retiro

Estos beneficios se los otorgó la propia aplanadora de Morena en el Congreso de la Unión al aprobar el Decreto de Reforma al Poder Judicial en todos sus términos, incluyendo el séptimo transitorio que les permite gozar de sus haberes de retiro proporcional al tiempo de su desempeño si deciden no participar en la elección popular.

En éste transitorio no incluye cláusula alguna en la que los escritos de renuncia deban pasar por un filtro de aprobación por parte del Senado de la República.

Senado confirma que recibieron las 8 renuncias

Las ministras que no han renunciado y están en posibilidades de participar en el proceso de elección son: Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortíz, quienes han manifestado públicamente su total apoyo a la Reforma Judicial y a los principios de Morena.

En su cuenta de “X” , el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña publicó a las 11:19 de la mañana: “Acabamos de recibir, hace unos minutos, ocho renuncias de igual número de ministros y ministras de la SCJN”.

Algunos escritos de ministros han circulado paulatinamente en las redes sociales desde la tarde del martes hasta el corte de esta publicación.

Ministros exponen en redes sus motivos para renunciar a la SCJN

La renuncia de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, destacó sus 36 años en el Poder Judicial de la Federación y advirtió: “Esta renuncia no implica mi conformidad con la separación del cargo para el que fui designada originalmente hasta el 10 de diciembre de 2030”.

Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena: “No me considero un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular. La función no consiste en validar la voluntad de las mayorías sino en resguardar los derechos de quienes lo necesitan. Esta renuncia no implica una aceptación tácita de la constitucionalidad de la Reforma”.

Jorge Mario Pardo Rebolledo: “Rechazo enérgicamente las injurias, insultos e infundios de los que he sido objeto como integrante de la SCJN, sostengo la relevancia que tiene la Carrera Judicial en la impartición de Justicia”.

Margarita Ríos Farjat: “Para mantener mi espacio de dignidad y libertad personal, y como parte de ese rechazo, opto por no aceptar, bajo tales condiciones y llegado el momento, el pago de la cantidad de dinero mensual a la que tengo derecho como futura integrante en retiro de este tribunal constitucional”.

Javier Laynez Potisek: “Hago de su conocimiento mi declinación para participar en el proceso electoral extraordinario 2024-2025, a celebrarse el 1° de junio de 2025, para el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Juan Luis González Alcántara Carrancá: “Acepté porque confiaba en un sistema de instituciones, de frenos y contrapesos que, en manos de mujeres y hombres prudentes y sensatos, privilegiarían por siempre el diálogo y el compromiso, pero me equivoqué. Me equivoqué al creer que prevalecería la razón sincera y libre por encima del clamor de las pasiones”.