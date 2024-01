Si no te alcanza para ir a París, Durango tiene una réplica de la Torre Eiffel

Ubicada en Durango, la réplica de la Torre Eiffel es una construcción a escala menor que busca homenajear a la famosa estructura que ilumina la ciudad de París. En México es un punto de referencia y un atractivo turístico que ofrece a los visitantes y residentes un toque de la famosa arquitectura europea, pero en suelo mexicano.

Seguramente, son muchos los mexicanos quienes desean conocer la famosa torre, pero la realidad es que llegar hasta a Europa no es precisamente ni fácil ni barato. Pero en el caso de México y otros países donde existe una réplica y visitar el famoso emblema es gratis.

Su presencia en Durango demuestra la influencia cultural de Francia en esa región. Se trata de una de las réplicas mejor hechas en todo el mundo y está construida con acero, pesa 140 toneladas y mide más de 48 metros de altura.

Fue construida en el año 2007, por lo que ya tiene 16 años siendo un referente para los ciudadanos de Durango.

Cabe mencionar que no se trata de la única réplica de la Torre Eiffel que hay en el mundo, pues también países como Estados Unidos, Bolivia, Japón, Australia, Letonia y República Checa tienen su propia versión.

Desde que fue construida, la torre de Durango ha sido visitada tanto por ciudadanos locales como por turistas de distintos lugares del país y del mundo, quienes buscan tomarse la tradicional selfie en ese lugar ya emblemático.

¿Donde está la Torre Eiffel “mexicana”?

La réplica de la Torre Eiffel en México es una muestra de agradecimiento por parte de los franceses al buen trato recibido del país y es un homenaje a la amistad entre los dos países y se encuentra en el Boulvard González de la Vega número 18 en el Parque Industrial de Gómez Palacio en Durango.

Su construcción fue una donación de la familia Collier de la Marliere, específicamente de Christian Collier de la Marliere, quien era Cónsul de Francia en la Comarca Lagunera.

Christian Collier de la Marliere, integrante de la comunidad francesa, fue quien la donó a manera de agradecimiento por lo mucho que la región le había dado y esto fue lo que dijo cuando la entregó:

“Con esto he regresado aunque sea un poco de lo mucho que me ha dado la Comarca Lagunera. Lo mejor es el sentimiento cumplido, tres monumentos para la tres ciudades que me han acogido y donde he vivido, tanto Gómez Palacio, Lerdo y Torreón”.