Huachicoleros provocan fuga de combustible en la autopista Arco Norte

El reporte de una fuga de combustible por una toma clandestina por huachicoleros en el ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) , en Tula-Pachuca, obligó el cierre de la autopista Arco Norte, poniendo en riesgo a varios automovilistas.

La fuga fue provocada a la altura del municipio Atitalaquia, Hidalgo, en el lugar encontraron mangueras con las que extraían el hidrocarburo, las cuales fueron abandonadas.

Toma clandestina en el ducto de PEMEX

De acuerdo con la policía del lugar, recibieron el reporte de un fuerte olor a combustible, cuando llegaron al lugar de la toma de huachicol decidieron cerrar el paso vehicular para evitar una contingencia, por lo que la zona fue acordonada por elementos del Ejército.

🟢¡Actualización!



La fuga ha sido controlada, se abre circulación en el Km 85+100 sentido a Atlacomulco.

No se distraiga y atienda los señalamientos viales. https://t.co/AvXQ1OVmfY — Arco Norte (@arconorte) November 13, 2024

Por medio de las redes sociales de Arco Norte , se informó a los automovilistas sobre la presencia de una fuga, por lo que cerraron la circulación en el kilómetro 85, con dirección a Atlacomulco, zona Atitalaquia, Tula, Hidalgo.

¿Cómo se denuncia la toma clandestina de combustible?

De las tomas clandestinas que se realizan en los ductos se extraen ilegalmente gasolina, diésel, turbosina, combustóleo, gas LP, lo que representa un delito de grave riesgo para las personas y el medio ambiente.

La fuga de estas sustancias se pueden identificar sí percibes un olor a gasolina o hidrocarburo, ruido o silbido que se produce al salir la sustancia a presión del ducto, presencia de una nube formada por la evaporación de la sustancia, ondulaciones en el aire sobre la superficie del terreno, chorro de líquido brotando de la tierra, charcos o líquidos estancados, animales o vegetación muerta.

Si eres testigo de un caso de #Huachicol, denuncia de manera anónima al 800 62 74 62 1 o envía un correo a denuncia_ciudadana@semar.gob.mx.



¡Juntos evitamos el robo de hidrocarburos! pic.twitter.com/i4P6O5C1oA — SEMAR México (@SEMAR_mx) January 18, 2024

Como medidas de seguridad puedes mantenerte alejado de vapores, humos y derrames, si te encuentras dentro de un vehículo encendido, no te acerques, no realices ninguna actividad para intentar detener la fuga y no trates de recuperar los líquidos derramados.

