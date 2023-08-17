Una serie de temblores se reportaron hoy 17 de agosto en Colombia; el primer sismo de 6.1 ocasionó la muerte de una mujer que entró en pánico y se lanzó desde un décimo piso.

El Servicio Geológico de Colombia reportó un sismo hoy 17 de agosto de magnitud 6.1 en Colombia; el epicentro del temblor fue en la localidad El Calvario-Meta, muy cerca de Bogotá, la capital del país. Más tarde se reportó un segundo sismo de 5.6.

El sismo tuvo origen a las 12:04 horas (tiempo local) y se trató de un movimiento superficial, con una profundidad menor a 30, pero que se sintió en gran parte del país, de acuerdo con el Servicio Geológico.

"Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2023-08-17, 12:04 hora local. Magnitud 6,1. Profundidad Superficial (Menor a 30 km), El Calvario - Meta, Colombia", compartió en su cuenta de Twitter.

Posterior se registraron varias réplicas de menor intensidad pero que se seguían sintiendo en el centro del país.

Unos minutos después, a las 12:17 (tiempo local), se registró un segundo temblor, esta vez con magnitud 5.6, que también se sintió en el país. Éste ocurrió en la localidad de Villavicencio.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández, informó que el único incidente grave reportado fue la muerte de una mujer que se lanzó al vacío desde un décimo piso de un departamento, aparentemente por descontrol nervioso.

"Lamentamos profundamente el hecho y acompañamos con equipos de salud a quienes estaban con ella en la vivienda. Nuestras condolencias y solidaridad", compartió la alcaldesa.

El PMU Distrital da de momento por superado el incidente del fuerte temblor. Mil gracias por mantener la serenidad. No hubo afectaciones materiales graves. Fue más el susto.



Sigan por favor en este momento estas instrucciones:

1. Reingresen a sus viviendas y lugares de trabajo.… pic.twitter.com/e96mX0n5MQ — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) August 17, 2023

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2023-08-17, 12:17 hora local Magnitud 5.6, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Villavicencio - Meta, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor pic.twitter.com/zfSMpbLMl3 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 17, 2023

Videos del sismo de magnitud 6.1 en Colombia hoy 17 de agosto

El sismo obligó a los habitantes a evacuar edificios y casas para ponerse a salvo del temblor de 6.1 que se registró en el centro de Colombia.

En redes sociales se compartieron videos de cómo vivieron las personas el sismo mientras desalojaban los edificios. En uno de los clips se aprecia cómo se mueve una decoración de flores que está sobre una mesa.

En otro video, compartido por un locutor Colombiano, se encuentra él sentado y empieza a narrar que está temblando: “Está temblando durísimo. Qué temblor tan bravo”, se escuchó decir.

¡Que temblor tan bravo se sintió en Bogotá!

Estaba grabando cuando empezó a temblar. pic.twitter.com/5JXlH4ynh8 — Gio EstratoMedio (@GiovannyEnciso) August 17, 2023