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Tiroteo en el centro comercial Christiana Mall de Delaware deja 3 heridos

La policía de Estados Unidos informó que hay tres personas heridas de bala debido a un tiroteo reportado en el centro comercial Christiana Mall en Delaware.

reportan tiroteo en centro comercial de Delaware
|Pexels

Escrito por: Jesica Constantino Aguilar

Al menos tres personas resultaron heridas durante un tiroteo en el centro comercial Christiana Mall en Delaware, Estados Unidos, confirmó la policía local mediante su cuenta de Twitter. El atacante logró huir.

Las autoridades evacuaron el lugar para comenzar con las investigaciones de lo que sucedió al interior del centro comercial, mientras que los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos para que recibieran atención médica.

"Podemos confirmar que hay 3 víctimas que resultaron heridas por disparos y fueron transportadas a un hospital del área para recibir tratamiento médico", escribió la policía de Delaware en sus redes sociales.

Asimismo informaron mediante un comunicado que el centro comercial Christiana Mall fue evacuado y permanecerá cerrado por el resto de la noche. La policía advirtió a los residentes sobre el aumento de la presencia policial en el lugar, por lo que pidieron mantenerse alejados de la zona.

"Actualmente no hay problemas de seguridad pública en Christiana Mall y sus alrededores. Continúe evitando el área mientras DSP recopila más información".

La policía de Delaware indicó que comenzaron con la investigación, la cual "se encuentra en sus primeras etapas ,está activa y en curso". 

Videos del tiroteo en centro comercial de Delaware

En redes sociales circularon algunos videos sobre el tiroteo reportado la tarde de este sábado 8 de abril en un centro comercial de Delaware. En las imágenes se puede ver una gran movilización de patrullas afuera del mall.

En otro video, se aprecia a varias personas dentro de una tienda departamental en Christiana Mall caminando de un lado a otro después del tiroteo.