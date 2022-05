Difunden reporte de búsqueda de Laura, ella dice quiere independizarse

Fue difundido el reporte de búsqueda de una menor desaparecida el pasado 9 de mayo, en la Colonia Anáhuac en el municipio de San Nicolás, Nuevo León. Su nombre es Laura Andrea Martínez Gallegos, de 17 años.

El grupo especializado de búsqueda inmediata de la fiscalía general de justicia, rastreaba a la menor pidiendo la colaboración de la ciudadanía para poder dar con su paradero.

Pero en redes sociales Laura Andrea, fue rompiendo el silencio sobre su supuesta desaparición. Contestando en twitter a los mensajes donde se publicaba la ficha de búsqueda.

“No estoy desaparecida porque avisé, berrinche el de ellos al hacer el asunto tan grande, textualmente dijeron que estaban contando los días para que cumpla 18 y me vaya de la casa, les estoy pidiendo la emancipación y ni eso”

Además contestó a las personas que insinuaban se había ido de fiesta.

“Yo no me fui de fiesta señor, quiero independizarme porque no estoy bien casa y no voy a volver a un lugar donde hay abuso”

Le respondió a las autoridades y su familia alegando que busca independencia.

Sin embargo también hace presuntas revelaciones sobre abusos en casa.

Pero justo en la celebración del 10 de mayo día de las madres, Laura publicó el un video donde felicitó a las mamás

“Bueno que tengan lindo día y felicitan a sus mamis, ¿ok?”

Las autoridades mantienen vigente el oficio de búsqueda de Laura Andrea, aunque ella sigue proclamando que sólo busca independencia.

