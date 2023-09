VIDEO “Estoy trabajando”: Reportera de TV es acosada en pleno enlace en vivo

Un sujeto acosó sexualmente a una reportera de televisión, mientras ella realizaba un enlace en vivo para un programa informativo en España.

La tarde de este martes, tiempo local, la periodista Isa Balado, del canal de televisión español Cuatro, estaba hablando cerca de la plaza Tirso, en Madrid, cuando un hombre se acercó a ella por la espalda, para tocarle el trasero mientras la joven hablaba a la cámara.

La comunicadora reportaba sobre un asalto a una tienda, cuando el hombre se acercó sigilosamente y le tocó el trasero. Después, el sujeto alegó que quería preguntar a qué televisora pertenecía la reportera.

“Por mucho que quieras preguntar de qué canal somos, ¿de verdad me tienes que tocar el culo? Estoy haciendo un (enlace en) directo y estoy trabajando”, mencionó Balado a su agresor.

🚨🚨🚨 AGRESIÓN SEXUAL EN DIRECTO a nuestra reportera @IsaBalado: "¿De verdad me tienes que tocar el culo?"

Y tremenda reacción de @Nacho_Abad: "¡Pásame a este tío tonto!" pic.twitter.com/JOcbTLSFwI — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) September 12, 2023

El hombre incluso reviró al preguntar si en realidad le tocó el trasero y le dijo que no quería hacerlo. Finalmente, el tipo se alejó, no sin antes tocarle la cabeza a la periodista. El hecho no pasó desapercibido para sus compañeros en el estudio de televisión.

Nacho Abad, presentador del programa “En Boca de Todos”, se dijo indignado de lo que le pasó a su compañera Isa Balado. “Tú estás haciendo tu trabajo tan bien como sabes siempre y llega un imbécil y va y te toca el culo en directo con ningún derecho. De verdad, me indigna”, afirmó.

Posteriormente, el programa llamado “En Boca de Todos” informó que se puso en contacto con las autoridades, con el fin de que detuvieron al agresor sexual de su colaboradora.

Mediaset España rechaza tajantemente cualquier tipo de acoso o agresión y muestra su máximo apoyo a Isa Balado, reportera de 'En boca de todos', tras la situación absolutamente intolerable que ha sufrido en el día de hoy. — Mediaset España (@mediasetcom) September 12, 2023

Autoridades manifiestan su rechazo; el agresor sexual quedó detenido.

Mediaset España, empresa controladora del canal Cuatro, emitió un mensaje en su perfil de la red social X, antes conocida como Twitter, donde apoyan a la reportera Isa Balado y rechazan “tajantemente cualquier tipo de acoso o agresión”.

Lo que hasta ahora era “normal” ya no lo es. #SeAcabó es el grito de nuestro país para garantizar el derecho a la libertad sexual de todas las mujeres. Los tocamientos no consentidos son violencia sexual y decimos basta a la impunidad. Todo mi apoyo a @IsaBalado. Solo sí es sí — Irene Montero (@IreneMontero) September 12, 2023

Mientras que Irene Montero, ministra de Igualdad, usó la misma red social parta manifestar que los tocamientos sin consentimiento son violencia sexual y también externó su solidaridad a la periodista.

🚩Detenido por agredir sexualmente a una reportera mientras estaba realizando un directo de televisión #Madrid pic.twitter.com/vKkBjNXJve — Policía Nacional (@policia) September 12, 2023

Tras la agresión, Balado llamó a la policía para interponer una denuncia y el sujeto quedó detenido por agentes de la Policía Nacional de España. El sujeto fue trasladado a la Unidad de Atención a la Mujer y Familias.