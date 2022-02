No somos represores, vamos a seguir protegiendo a periodistas: AMLO

Tras las protestas de periodistas en la Cámara de Diputados y en el Senado, en las que se demandó ponerle freno a los homicidios de periodistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante la conferencia mañanera reiteró que su gobierno busca proteger a los comunicadores aseguró que no son represores y que está de acuerdo en que se manifiesten.

Estoy de acuerdo de que hay que manifestarse, es nuestra responsabilidad cuidar la vida de los periodistas y todos los mexicanos, lo único que debe de considerarse es que nosotros no mandamos a aniquilar a nadie, a nadie, ya no es el estado como era antes el violador por excelencia de los derechos humanos y hay pruebas se castiga, pero no hay ni la intención, ni siquiera está en nuestro pensamiento, no somos represores para que no nos confundan

En Palacio Nacional, López Obrador reiteró su solidaridad a los periodistas , enfatizó que su gobierno brindará protección a todos sin distingo, sin embargo pidió no politizar los homicidios de comunicadores.

Todo nuestro apoyo y solidaridad y vamos a seguir protegiendo a los periodistas, (...) y que bien que se separan, hay que proteger a todos, ricos, pobres, periodistas honestos y mercenarios a todos porque la vida es lo más valioso y todos tenemos derecho a la vida es el principal de los derechos humanos, pero no utilizar estos lamentables hechos para atacar al gobierno que represento

Durante la mañanera, AMLO aseveró que llegó a la Presidencia para transformar “y ojalá lo vayan comprendiendo y si no pues ofrecemos disculpas por las molestias que causan nuestras acciones, pero vamos a seguir adelante”. “No tenemos ningún problema de conciencia, nosotros respetamos la vida, no somos represores, no somos iguales, no es el mátalos en caliente” enfatizó.