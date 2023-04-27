República Dominicana anfitrión de la 15 asamblea de la Alianza Informativa Latinoamericana

En la asamblea de la Alianza Informativa Latinoamericana (AIL) que se realiza anualmente, en diferentes países, este año en República Dominicana, participan representantes de 22 naciones de América Latina y el Caribe, Estados Unidos, España, Israel y de ENEX, organización que representa a 53 estaciones de Europa, Asia, África y América.

México representado por TV Azteca

Y es por eso que a México lo representa TV Azteca, televisora que cumple con las características de todos los canales que conforman la Alianza Informativa Latinoamericana además de tener la misión de difundir puntualmente los acontecimientos que suceden en prácticamente todo el mundo.

"la importancia de esta asamblea es que los 21 canales que conforman la organización busquemos nuevas formas de seguir contribuyendo para el beneficio de los afiliados y en beneficio de las audiencias que llegan a través de la señal de estos 21 canales en este caso para la audiencia de noticias SIN para que puedan estar informados en el continente de forma inmediata y de forma veraz", externó Juan Carlos Isaza, Director de la Alianza Informativa Latinoamericana.

La importancia de la AIL es compartir las historias que ocurren en cada país

La importancia de hacer crecer y fortalecer a la AIL es compartir las historias que ocurren en cada país, tal y como lo cuenta Fernando Hasbun, Presidente del Grupo SIN, de República Dominicana "nosotros compartimos 45,000 historias el año pasado de toda Latinoamérica de Europa y Estados Unidos o sea entre nosotros podemos por ejemplo si sucede cualquier cosa cualquier cosa que le suceda a un dominicano en cualquier parte del mundo ahí está la alianza para enviarnos el material, donde quiera que vaya un representante del gobierno nuestro ahí está la alianza, o sea lo que se logra con la Alianza Informativa es una cosa maravillosa, primero le baja los costos a los medios de comunicación, que es lo importante, pero lo más importante es que estamos donde quiera que los miembros de la alianza la anterior Europa como en América Latina y en Estados Unidos, incluyendo china ahora, los emiratos árabes"

El objetivo de la asamblea es que sus directivos compartan experiencias y definan el rumbo de la organización que se basa fundamentalmente en compartir contenidos noticiosos entre canales y en cooperación para coberturas especiales.

Difundir noticias de forma fehaciente y verdadera

"estamos en un momento como hoy en el que hay tanta información y tanta difusión de contenidos es importante la Alianza Informativa porque nos enseña a un montón de países tenemos un mismo objetivo que es difundir noticias de forma fehaciente y verdadera y el que no haya ninguna fake news ningún ruido que permita que sea disfuncional para el resto de las audiencias, apuntó Francisco Alselmi, representante de Argentina.

Información de primera mano

La información de primera mano es vital para la credibilidad, "nos hemos diferenciado en cada uno de nuestros países y nos permite estar informados de primera mano lo que ocurre ya ni siquiera en todo el continente sino en otras partes del mundo porque la alianza ha ido creciendo y se ha ido fortaleciendo con el correr de los años", señaló Gonzalo Terra, representante de Uruguay

Los directivos de la AIL sostuvieron un encuentro, para implementar acciones y estrategias que contribuyan a seguir creciendo, así como dar a conocer nuevas alianzas con otros países.

En busca de nuevos horizontes

El director de la AIL, Carlos Isaza, puntualizó los objetivos que buscan acrecentar a la Alianza, "por supuesto se está implementando mejoras en la conectividad entre los canales para mejorar la eficiencia, de la rapidez estamos buscando nuevos acuerdos con canales en España, en las regiones autónomas de España, y estamos mirando también hacia Cuba, hacia Nicaragua a ver qué podemos conseguir y por supuesto siempre estamos mirando cómo conseguir más miembros a la organización".

Gracias a la Alianza Informativa Latinoamericana ha sido posible dar cobertura a eventos como: la Cumbre Iberoamericana, la muerte del rey de fútbol, Pelé, la muerte de la Reina Isabel, las elecciones de los presidentes de América Latina, la guerra de Ucrania y Rusia, entre otros acontecimiento que ha movido al mundo.

La asamblea se realiza desde este miércoles en Santo Domingo hasta el próximo 28 de este mes.

La labor de la AIL

La periodista dominicana, Alicia Ortega directora y presentadora del canal de noticias SIN, dio la bienvenida a los participantes que llegaron de distintas partes del mundo.

A través de un video se vio reflejada la colaboración de la organización en la cobertura de grandes noticias como la crisis migratoria, la muerte del papa Benedicto XVI, la muerte de Pelé, la muerte de la Reina Isabel, la crisis política en Perú, en Bolivia en Argentina, entre otros grandes eventos.

El director de la AIL, Juan Carlos Izasa reconoció el trabajo que se realiza día con día y recordando el espíritu de la Alianza Informativa Latinoamericana que consiste en la colaboración continua.

Durante 2 días los representantes de los canales ahí reunidos discutirán asuntos relacionados con la propia organización, el status y futuro de la industria de la televisión y los medios de comunicación así como debates periodísticos de la problemática de la religión.

