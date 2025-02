Un hombre se despidió de su esposa y se fue a trabajar. ¿Su labor? Instalar cocinas industriales en República Dominicana. Sin embargo, ya no alcanzó a volver a su pareja porque perdió la vida tras una explosión.

Se trata de Wilmer Salvatierra Palomino, de 38 años de edad y originario de Perú, quien estaba en trámites para renovar su permiso de residencia en el país junto a sus dos hijos. Su pareja, Kattia Calderón, alcanzó a despedirse de él.

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Wilmer Salvatierra a su esposa?

“Me dejó en la casa y me dijo: voy a trabajar” y antes de eso me dijo: dame un abrazo, dame un abrazo, mi amor, te necesito” lo abracé, comimos juntos y después cuando se fue a trabajar no supe más”, narró Calderón.

Agregó que no supo nada más de su pareja hasta las 18:00 horas del 2 de febrero de 2025, cuando sucedió la explosión. El trabajador acudió a una torre en el sector Piantini en la capital, Santo Domingo, para instalar una cocina industrial. Salvatierra palomino se dedicaba a dicha labor desde 2016, incluso antes de llegar a tierras dominicanas.

¿Por qué murió el trabajador en República Dominicana?

Al parecer, una fuga de gas sucedió en la torre en la zona de Piantini. Kattia menciona que no sabe si su esposo se había percatado de la fuga de combustible “pero él estaba trabajando de lo más normal y de un momento a otro sucedió la explosión”.

Calderón afirmó que su pareja era muy cuidadosa e impecable en todos sus trabajos y pidió que las autoridades aclaren lo que sucedió y hagan justicia.

Wilmer Salvatierra Palomino murió en la tarde del domingo 2 de febrero de 2025 en la Unidad de Quemados del Hospital Ney Arias Lora, debido a que sufrió lesiones en al menos 80% del cuerpo a raíz de la explosión. Su cuerpo será trasladado a su natal Perú.

El abogado de la empresa responsable aseguró que pedirá a las autoridades que hagan una investigación profunda para saber la razón del siniestro.