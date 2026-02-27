Rescatan a perrita ciega tras caer tres metros de altura dentro de una excavación en Iztapalapa | VIDEO

Una historia de empatía y pronta reacción se vivió en calles de la colonia Palmitas, en Iztapalapa, donde efectivos de la SSC de la Ciudad de México (CDMX) acudieron de inmediato tras un llamado ciudadano para auxiliar a una perrita ciega que cayó a un hoyo de aproximadamente tres metros de profundidad, derivado de trabajos de excavación y mantenimiento del drenaje.

Alertados vía radio sobre la emergencia, los uniformados se trasladaron sin dudarlo a la calle Leonardo da Vinci para brindarle apoyo.

Perrita cae a excavación de drenaje en Iztapalapa

Los hechos ocurrieron cuando los uniformados realizaban labores de seguridad y vigilancia en la colonia Palmitas y fueron alertados vía frecuencia de radio sobre la solicitud urgente de apoyo para un perrito lesionado.

De inmediato, los elementos se trasladaron a la calle Leonardo da Vinci, donde una vecina les explicó que la lomita había caído accidentalmente en una excavación.

Ante el riesgo evidente del animal, los oficiales activaron los protocolos correspondientes y, con apoyo de la pala mecánica de una excavadora, descendieron hasta el fondo del hoyo.

#BoletínSSC | #RescateAnimal | #BVA | Efectivos policiales de la #SSC de la #CiudadDeMéxico, tras atender un llamado ciudadano, rescataron a una perrita con problemas visuales, luego de que cayera en un hoyo de aproximadamente tres metros de profundidad, derivado de trabajos de… pic.twitter.com/f7rwW9iFpg — SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 27, 2026

Tras maniobras cuidadosas para evitar lastimarla, lograron rescatarla. La perrita presentaba dificultades de visión, pero no tenía lesiones visibles de gravedad.

Posteriormente, arribó personal de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), que la resguardó y trasladó a sus instalaciones en la alcaldía Xochimilco.

Ahí fue bañada para retirarle residuos de aguas negras y valorada por un médico veterinario zootecnista, quien confirmó que tiene aproximadamente 14 años de edad y padece ceguera.

Los oficiales de la BVA le proporcionaron alimento y agua, además de darle un paseo para tranquilizarla, ya que llegó asustada. Además, informaron que será integrada con otros perros para que pueda adaptarse a su nuevo entorno.

¿Cómo contactar a la Brigada de Vigilancia Animal?

Si necesitas solicitar apoyo para un animal en riesgo o realizar un reporte, puedes contactar a la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a través de distintos canales oficiales.

La atención telefónica está disponible en los números 55 5208 9898 y 55 5242 5100, donde pueden canalizar tu solicitud a la brigada correspondiente.

También puedes enviar un correo electrónico a ucontacto@ssc.cdmx.gob.mx para recibir orientación y seguimiento.

Las instalaciones de la BVA se encuentran en la alcaldía Xochimilco, en Avenida Manuel Ávila Camacho s/n, colonia Ciénega Grande.