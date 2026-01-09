Rescatan a seis personas, entre ellas un menor, luego de quedar atrapadas en un elevador en Benito Juárez

Momentos de tensión se vivieron este jueves en un establecimiento comercial de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México ( CDMX ), luego de que seis personas quedaran atrapadas en el interior de un elevador.

Personas atrapadas en elevador en colonia San José Insurgentes

La oportuna intervención de elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ( SSC ) permitió que todas fueran rescatadas de manera segura.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:20 horas, cuando personal de la PBI atendió un reporte emitido vía frecuencia de radio por la activación de la alarma de un elevador en un inmueble ubicado sobre la avenida Insurgentes Sur, en la colonia San José Insurgentes.

https://twitter.com/AztecaNoticias/status/2009441459351527926

Al llegar al lugar, los oficiales verificaron la situación y coordinaron de inmediato los apoyos necesarios, por lo que solicitaron la intervención de personal de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México para realizar las maniobras correspondientes.

Rescatan a seis personas de un elevador atorado

Gracias al trabajo coordinado entre las corporaciones, se logró la liberación de seis personas de cinco, 23, 28, 30, 36 y 66 años de edad. Tras ser valoradas en el sitio, se confirmó que ninguna requirió atención médica.

Luego del amargo sabor de boca, los afectados se retiraron del establecimiento. En tanto, los responsables del lugar informaron que se harían cargo de la reparación del elevador.

Se desploma elevador de un edificio de gobierno en la colonia Obrera

El pasado 19 de julio del 2025, una intensa movilización de los servicios de emergencia se registró en la colonia Obrera, de la Ciudad de México (CDMX), luego de que un elevador con seis personas a bordo se desplomara, aparentemente desde un tercer piso, al interior de un edificio del Gobierno Federal.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:30 horas en el inmueble del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ubicado en el cruce de la avenida Diagonal 20 de Noviembre y la calle 5 de Febrero, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Atendimos rescate de 6 personas atrapadas dentro de un elevador, al interior del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Servicio concluido. pic.twitter.com/ndNPUSmWte — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) July 19, 2025

Entre las personas lesionadas, la de mayor consideración fue una mujer que presentaba una fractura expuesta, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Magdalena de las Salinas para su atención.