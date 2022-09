Rescatan a mujer de 79 años en Ecatepec; llevaba 5 días sin comer

La señora Margarita, una mujer de 79 años, fue rescatada en su propia casa. Lleva viviendo más de 45 años en la colonia Izcalli Santa Clara, en Ecatepec.

Vive sola, hace dos años murió su esposo y al parecer no tiene familiares. Eran sus propios vecinos quienes le proporcionaban alimento y agua.

“Ya tiene un tiempo en el cual pues la señora pues requería la ayuda más que nada humanitaria de los vecinos y los cuales se turnaban en ocasiones para darle alimentación, pasarla por la puerta y pues yo creo que era una buena labor de los vecinos el participar apoyando a ella por la situación en la que se encontraba”, explicó Luis, un vecino.

Mujer de 79 años vivía en condición insalubre, pasó 5 días sin comer

Pero algo les llamó la atención a los vecinos, de la noche a la mañana dejaron de verla.

“Tenía 5 días que no lo veían, entonces, este, pues los vecinos nos empezamos a preocupar y preguntaban que, si sabíamos o alguien la había visto, la respuesta fue tajante pues que no que ya tenía rato, incluso el agua que se muestra ahí, pues es cooperación de algunos vecinos y no salía, nos llamó la atención y por eso fue que se decidió llamar a las autoridades”, agregó Luis.

Rescatan a Margarita

Las autoridades ingresaron a su casa que se encuentra en condiciones insalubres.

Margarita, paso 5 días sin comer.

“Se dan cuenta que la señora estaba entre la cama y la pared de ladito, la señora ahí se evento 5 días la señora, obviamente pensaron que la señora ya había fallecido, escuchan un lamento muy bajito de la señora y es cuando se dan cuenta todos de que la señora estaba viva y es ahí cuando empiezan todas las atenciones”, describió José Ramón Galván e la Coordinación del Adulto Mayor en Ecatepec.

Fue trasladada al Hospital de las Américas, donde la reportan como estable.

Ya recuperada, Margarita podría ir a un albergue para adultos mayores o regresar a su casa, donde los vecinos, dijeron, estan dispuestos a seguir cuidando de ella.

“Si en un determinado momento regresa pues, este, pues si, si, este, podríamos estar apoyando, pero la intención es que hicieran una labor de exhaustiva limpieza por las condiciones que se encuentra su casa y pues lógicamente que se nos permitiera entrar en un determinado momento a ver las condiciones y a poderle proporcionar agua, comida”, señaló su vecino Miguel Ángel.