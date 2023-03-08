Rescatan a una perrita y sus tres cachorros de los escombros en Turquía tras 28 días

El pasado lunes 6 de marzo se vivió un momento muy emotivo en la provincia de Hatay, al sur de Turquía, donde el devastador terremoto también arrasó con algunos edificios. Uno de ellos con Sila al interior, una perrita Doberman de apenas 2 años y medio de edad, quien quedó atrapada entre los escombros y por quien su dueño pidió ayuda durante 28 días.

La sorpresa se dio cuando gracias a un equipo de rescatistas animales acudió a la zona y, tras varias horas de remoción cuidadosa de escombros, pudieron llegar al sótano donde Sila se encontraba atrapada, pero al llegar con ella descubrieron que había dado a luz a tres cachorros, quienes se encontraban juntos y arrinconados.

A través de un video compartido a través de redes sociales se pudo observar cómo fue el rescate. Mediante una muy estrecha abertura, un pequeño grupo de rescatistas regionales consiguen llegar al sótano del inmueble destruido. Ahí localizan que la perrita está del otro lado del muro y deciden hacer un agujero para poder efectuar la salvación.

¿Cómo sobrevivieron los perritos de Turquía?

Sila y sus tres cachorritos sobrevivieron 28 días atrapados debajo de los escombros por el terremoto en Turquía. De acuerdo con el dueño de la perra, Kadir Keyifli, su mascota pudo salir adelante gracias a una gran bolsa de comida para perro que se había quedado en el sótano, con la que se pudo alimentar para poder terminar su embarazo.

Los cachorros de inmediato fueron trasladados a un hospital de la ciudad de Adana, a pocos kilómetros de Hatay, donde los tres junto a su madre recibieron tratamiento, y aunque Sila lucía muy delgada, podía caminar sin ayuda, por lo que terminó con un final feliz para sus crías y para su amo Kadir.

A two-year-old dog named Sila and her three puppies were rescued from the basement of a collapsed building in Turkey's Hatay on Monday, 28 days after the February 6 earthquake pic.twitter.com/fWsQtSePA8 — Reuters (@Reuters) March 8, 2023

¿Qué pasó con Proteo, el perro rescatista mexicano que murió en Turquía?

Uno de los momentos más emotivos que se vivieron en Turquía relacionados con México se dio con un elemento canino de la Secretaria de Defensa Nacional (Sedena), pues una semana después del terremoto y tras enviar un contingente de ayuda con varios binomios caninos, el 12 de febrero confirmaron la muerte del perro rescatista Proteo.

El motivo de la muerte del perrito de 10 años de edad fue por el clima extremadamente frío que se había en Turquía, pues el viaje resultó demasiada carga para el elemento rescatista de México, por quien han mostrado varias muestras de afecto para reconocer su labor en búsqueda de vidas.

¿Cuántos muertos van por el terremoto en Siria y Turquía?

Hasta principios de marzo, el terremoto que sacudió Turquía y Siria ha cobrado la vida de al menos 52 mil personas, por lo que se trata de uno de los sismos más devastadores en las últimas décadas. Distintos países del mundo enviaron su ayuda a las dos entidades para ayudar en todo tipo de tareas, desde rescate a personas, remover escombros, asistencia médica y centro de acopio.

